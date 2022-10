Resumen-jefa del fmi critica a reino unido por incoherencia de política fiscal y monetaria

Por David Lawder

WASHINGTON, 13 oct (Reuters) - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, reprendió el jueves a Gran Bretaña por sus planes de recortes fiscales, y dijo a su ministro de Finanzas y al jefe del banco central que sus políticas no deben ser contradictorias.

Sus comentarios durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington pusieron de manifiesto la preocupación por las turbulencias en los mercados financieros que provocó el "mini presupuesto" de Gran Bretaña, con un aumento del gasto y recortes de impuestos que amenazan con complicar retos económicos mayores, como la lucha contra la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania.

Georgieva dijo en una conferencia de prensa que había discutido con el ministro británico de Finanzas, Kwasi Kwarteng, y con el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, la necesidad de "coherencia política y de comunicar con claridad (...) para que en este ambiente de nerviosismo no haya razones para más nerviosismo".

"Nuestro mensaje para todo el mundo, no sólo para el Reino Unido, en este momento: la política fiscal no debe socavar la política monetaria porque, si lo hace, la tarea de la política monetaria sólo se hace más difícil y se traduce en la necesidad de aumentar aún más las tasas y endurecer las condiciones financieras", dijo Georgieva.

"Así que no hay que prolongar el dolor".

La jefa del FMI dijo que cualquier recalibración de las políticas debe estar guiada por la evidencia. Y ahora mismo, la evidencia apunta a la necesidad de que los gobiernos sigan luchando contra la inflación, aunque al hacerlo se incremente el riesgo de una recesión mundial.

Kwarteng ha adoptado un perfil bajo en las primeras reuniones presenciales del FMI y el Banco Mundial en más de tres años, y no estuvo presente en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 celebrada el jueves, informaron los medios británicos.

En una entrevista televisiva de la BBC, Kwarteng dijo que estaba centrado en la ejecución del minipresupuesto y en el crecimiento económico, después de que los medios de comunicación informaron que el Gobierno británico estaba considerando la posibilidad de revertir partes del plan.

"Nuestra posición no ha cambiado. Presentaré el plan fiscal a medio plazo el 31 de octubre, como dije a principios de semana, y entonces habrá más detalles", dijo Kwarteng a la BBC.

Contra la inflación

Georgieva dijo que la decisión del Banco de Inglaterra de intervenir en los mercados de deuda soberana "fue apropiada" para preservar la estabilidad financiera y no interfiere con los principales objetivos de política monetaria del banco, la estabilidad de precios.

Georgieva dijo que la probabilidad de una recesión mundial era ahora de alrededor del 25%, citando la baja de las previsiones del FMI provocada por la inflación, la subida de las tasas de interés, de los precios de la energía y de los alimentos.

El FMI sigue instando a los bancos centrales a seguir endureciendo la política monetaria, "porque la inflación ha sido bastante obstinada y el riesgo de que las expectativas de inflación se desanclen se ha hecho más visible", agregó. "No podemos permitir que la inflación se convierta en un tren desbocado". (Reporte adicional de Leika Kihara y Lucia Mutikani en Washington and William Schomberg in London; Editado en español por Juana Casas)

Reuters