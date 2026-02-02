RESUMEN: La caída de los precios de las materias primas alborota los mercados

*

Materias primas caen tras nominación de Warsh como presidente de la Fed

El oro, la plata, el petróleo y el cobre caen con fuerza

CME pide más garantías tras la fuerte caída del viernes

Distensión entre EEUU e Irán alivia temor por oferta de petróleo

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 2 feb (Reuters) -

Los mercados de materias primas se desplomaban el lunes, arrastrados por las fuertes pérdidas del oro, la plata, el petróleo y los metales industriales, ya que la elección de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal desencadenó una ola de ventas de los metales preciosos por segunda sesión consecutiva.

Las pérdidas se extendieron a los mercados de valores, ya que los inversores se deshicieron de otros activos para cubrir las pérdidas de los metales preciosos. Las bolsas mundiales caían por tercer día consecutivo, lideradas por las fuertes bajas en Asia y Europa, donde las acciones de recursos básicos se vieron muy afectadas.

El índice MSCI All-World bajaba un 0,5% y un 1,5% desde el máximo histórico del 27 de enero.

El nerviosismo de los inversores también se reflejó en una nueva subida del índice de volatilidad VIX, que rozó el nivel de 20, lo que muchos consideran una señal de aumento de la tensión en el mercado. El oro caía un de más de dos semanas, mientras que la plata retrocedía más de un, después de que ambos metales alcanzaran máximos históricos la semana pasada.

El petróleo descendía casi un 5%, alejándose de sus máximos de varios meses, y el cobre de la Bolsa de Metales de Londres perdía un 3%.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, para suceder a Jerome Powell al frente del banco central en mayo, lo que en los mercados bursátiles y de materias primas impulsó al dólar.

Aunque ahora aboga por la baja de las tasas, Warsh tenía fama de ser un partidario de un endurecimiento de la política monetaria en su anterior etapa en la Fed. "La decisión de los mercados de vender metales preciosos junto con acciones estadounidenses podría indicar que los inversores consideran a Warsh más agresivo (en materia de tipos de interés)", dijo Vivek Dhar, estratega de materias primas del Commonwealth Bank of Australia (CBA).

"La fortaleza del dólar estadounidense también está ejerciendo presión sobre los metales preciosos y otras materias primas, como el petróleo y los metales básicos", añadió Dhar, que, sin embargo, se mantiene firme en su previsión de que el precio del oro alcanzará los US$6.000 en el cuarto trimestre.

ACELERACIÓN DE LAS VENTAS

Las ventas de metales preciosos se aceleraron cuando CME Group elevó los márgenes exigidos para operar con sus futuros sobre metales con efecto a partir del cierre del mercado del lunes.

Un aumento de los requisitos de margen suele ser negativo para los contratos afectados, ya que el mayor desembolso de capital puede frenar la participación especulativa, reducir la liquidez y empujar a los operadores a liquidar posiciones.

"La magnitud de la liquidación que se está produciendo hoy en el oro es algo que no había visto desde los días oscuros de la crisis financiera mundial de 2008", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

Los precios en los mercados energéticos se ven presionados el lunes por los indicios de distensión en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, tras los comentarios de Trump durante el fin de semana de que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que redujo los temores de un conflicto con el miembro de la OPEP.

Esos comentarios, junto con las informaciones de que las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria de Irán no tienen planes de realizar ejercicios de fuego real en el estrecho de Ormuz, son señales de distensión, según Sycamore.

Los mercados del cobre y el mineral de hierro se enfrentaban a dificultades debido a la preocupación por las altas existencias y la moderada demanda en vísperas de las vacaciones del Año Nuevo Lunar de este mes en China, el mayor comprador mundial de metales industriales y a granel.

Se espera que la demanda y las transacciones de los usuarios finales sean pocas antes de las vacaciones, que comienzan el 15 de febrero, según los analistas.

"La pregunta crucial es si esto supone el inicio de una caída estructural de los precios de las materias primas o si se trata simplemente de una corrección", dijo Dhar, de CBA.

"Nosotros lo vemos como una corrección y una oportunidad de compra, más que como un cambio fundamental".

(Información de Naveen Thukral; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Tomás Cobos)