RESUMEN: La plata se desploma y el petróleo cae en una venta masiva de materias primas

Por Naveen Thukral y Eric Onstad

SINGAPUR/LONDRES, 5 feb (Reuters) - Los precios de las materias primas caían el jueves, liderados por la plata, como parte de una amplia venta masiva en el mercado, ya que los inversores revertían la anterior fiebre por los activos tangibles tras el alivio de las tensiones geopolíticas mundiales

* La plata cayó hasta un 15% y los precios del petróleo bajaron más de 1 dólar por barril después de que Estados Unidos e Irán acordaron mantener conversaciones y tras una llamada telefónica positiva entre los líderes de Estados Unidos y China

* Las materias primas se unieron a otros mercados financieros, como el de valores, en una caída vertiginosa, al desaparecer parte del furor especulativo de los mercados, que habían alcanzado máximos históricos

* "El sentimiento se ha vuelto pesimista en la mayoría de las clases de activos (...) con pérdidas que se alimentan entre sí y crean un círculo vicioso que se refuerza a sí mismo en medio de una escasa liquidez del mercado", afirmó Christopher Wong, estratega de OCBC

* A la presión sobre las materias primas se sumaba la fortaleza del dólar, que subía a su máximo en dos semanas

* Un índice dólar más firme encarece las materias primas que cotizan en la moneda estadounidense para los compradores que utilizan otras divisas

METALES PRECIOSOS RETROCEDEN DESDE MÁXIMOS HISTÓRICOS

* El oro al contado retrocedía desde su máximo en casi una semana y la plata al contado se desplomaba. La semana pasada, el oro subió hasta un récord de US$5.594,82 la onza y la plata alcanzó un máximo histórico de US$121,64

* "Esta semana hemos visto una volatilidad extrema en los metales preciosos y otras materias primas, y lo que estamos presenciando hoy son algunas réplicas", dijo Tony Sycamore, analista de la correduría IG

* Los precios del petróleo caían, pero se mantenían cerca de máximos de varios meses, ya que los inversores seguían de cerca el progreso de las negociaciones con Irán, preocupados por que un conflicto militar pudiera interrumpir el suministro de la importante región productora de Oriente Medio

* El cobre se alejaba aún más de los máximos históricos alcanzados la semana pasada debido a la preocupación por la demanda y el aumento de las existencias en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres

* Este metal, muy utilizado en la energía y la construcción, se había recuperado de una caída de dos sesiones, respaldado por el plan de China de ampliar sus reservas estratégicas de cobre

* La soja rompía la tendencia y subía a su máximo en dos meses, impulsado por los comentarios del presidente Donald Trump de que China está considerando comprar cargamentos de Estados Unidos

* El mineral de hierro caía un 2%, lastrado por los elevados inventarios. (Reporte de Naveen Thukral; reporte adicional de Eric Onstad en Londres e Ishaan Arora en Bangalore; edición de Clarence Fernandez y Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)