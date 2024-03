Por Nidal al-Mughrabi y Michele Kambas

EL CAIRO/LARNACA, Chipre, 8 mar (Reuters) - La presidenta de la Comisión Europea dijo el viernes que un corredor marítimo de ayuda podría empezar a funcionar entre Chipre y Gaza este fin de semana, como parte de urgentes esfuerzos de países occidentales para aliviar la crisis humanitaria en el enclave palestino asolado por la guerra.

Ursula von der Leyen habló el día después de que el presidente Joe Biden anunció planes del Ejército estadounidense para construir un "muelle temporal" en la costa mediterránea de Gaza, justo cuando la ONU ha advertido de que la hambruna se cierne sobre los 2,3 millones de habitantes del territorio.

Las negociaciones para un posible alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamás, que ha entrado ya en su quinto mes, seguían estancadas en El Cairo, mientras que la oficina de derechos humanos de la ONU instó a Israel a no ampliar su ofensiva militar a la ciudad fronteriza de Rafah, afirmando que ello causaría una nueva "pérdida enorme de vidas".

Von der Leyen dijo que una prueba piloto de ayuda alimentaria recogida por un grupo caritativo y apoyada por Emiratos Árabes Unidos podría salir de Chipre ya el viernes.

"Estamos poniendo en marcha este corredor marítimo de Chipre juntos, la Unión Europea, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos", dijo tras visitar unas instalaciones en Larnaca, en Chipre.

"Ahora estamos muy cerca de abrir este corredor, esperemos que este sábado o domingo y estoy muy contenta de ver que hoy se pondrá en marcha un primer piloto".

No dio detalles sobre dónde se entregaría la ayuda en Gaza y no hizo referencia al anuncio de Biden, en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso el jueves, de que el Ejército construiría un "muelle temporal" en la costa de Gaza para recibir barcos con alimentos, agua y medicinas.

Funcionarios estadounidenses dijeron que la construcción de una instalación de este tipo podría llevar semanas, aunque los hospitales del norte de Gaza ya están informando de niños que mueren de desnutrición. La ONU dice que abrir más rutas terrestres debe seguir siendo la prioridad.

"No habrá tropas estadounidenses sobre el terreno", dijo Biden, que no indicó dónde podría estar situado el "muelle" previsto. La mayor parte de la costa de Gaza es playa y los barcos más grandes no pueden acercarse a ella sin dragarla.

Tampoco estaba claro si Israel u otras fuerzas proporcionarían seguridad a la instalación temporal. Los desesperados se han ido apoderando cada vez más de los suministros que llegan a Gaza en camiones.

La Autoridad Palestina acogió con satisfacción los comentarios de Biden, pero la reacción entre los palestinos en Gaza fue mucho menos positiva.

"En lugar de decirnos que construirán un puerto para ayudarnos, que dejen (de proporcionar) armas", dijo Hassan Maslah, un palestino desplazado de Jan Yunis ahora refugiado en Rafah.

"Todas estas armas estadounidenses están matando a nuestros hijos y matándonos allá donde vamos. No necesitamos que nos ayuden, necesitamos que detengan la matanza, que detengan la muerte", dijo, mientras los gazatíes rebuscaban entre los escombros cercanos tras otro ataque aéreo israelí.

Aunque acogió con satisfacción los últimos esfuerzos occidentales para aumentar el flujo de ayuda a Gaza, la UNRWA, la agencia de ayuda de las Naciones Unidas para los palestinos, añadió una fuerte dosis de cautela.

"... hay una forma más fácil y eficaz de hacer llegar la ayuda y es a través de los pasos fronterizos por carretera que conectan Israel con Gaza", dijo la portavoz Juliette Touma. (Reporte de las oficinas de Reuters; Redacción de Gareth Jones. Editado en español por Javier López de Lérida)