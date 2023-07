Resumen-las acciones de bancos regionales de eeuu suben gracias a ingresos por intereses, depósitos

19 jul (Reuters) - Tres grandes bancos regionales estadounidenses cumplieron o superaron las expectativas de ganancias el miércoles, ya que la subida de las tasas de interés les permitió cobrar más por los préstamos, mientras que los depósitos se estabilizaron, lo que hacía subir las acciones de todo el sector.

Los inversores han estado esperando ansiosamente los resultados del segundo trimestre de los bancos regionales en busca de garantías de que la agitación que sacudió al sector a principios de este año ha pasado finalmente.

M&T Bank Corporation y Citizens Financial Group superaron las estimaciones de Wall Street al cobrar a sus clientes tasas de interés más altas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevó los costos de los préstamos para frenar la persistente inflación.

M&T dijo que los ingresos netos por intereses (INI), que miden la diferencia entre lo que ganan los bancos por los préstamos y lo que pagan por los depósitos, aumentaron un 27% a 1.810 millones de dólares respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que Citizens declaró que sus ingresos netos por intereses aumentaron un 5,5% a 1.590 millones de dólares. En US Bancorp, los INI subieron en torno al 28%.

El martes, los grandes bancos estadounidenses afirmaron que la subida de las tasas de interés había contribuido a impulsar las ganancias del segundo trimestre, lo que provocó un repunte de las acciones, pero un retroceso del gasto del consumidor, un crecimiento más lento de los préstamos y un aumento de los costos de los depósitos podrían enturbiar las perspectivas del sector.

Este sentimiento fue subrayado por USB, que advirtió el miércoles que ahora espera que los INI para todo el año se sitúen entre 17.500 y 18.000 millones de dólares, por debajo del promedio de las estimaciones de analistas de 18.100 millones de dólares, según datos de Refinitiv.

Las acciones de M&T subían un 2,6% y las de Citizens un 4,55% en las operaciones matinales, mientras que US Bancorp ganaban un 3%. El índice KBW de bancos regionales y el índice S&P de bancos regionales sumaban casi un 2% cada uno, en línea con el mercado en general.

Zions Bancorp reporta sus resultados más tarde el miércoles, mientras que Truist Financial, KeyCorp y Fifth Third Bancorp lo hacen el jueves.

Los resultados siguen a un tumultuoso primer trimestre en el que Silicon Valley Bank y otros dos prestamistas se hundieron tras una retirada masiva de depósitos, lo que llevó a los consumidores, presas del pánico, a retirar los depósitos de los bancos pequeños y colocarlos en entidades más grandes de Wall Street. Esto ha obligado a algunos bancos a ofrecer a los consumidores mayores rendimientos.

"En el caso de los bancos regionales, se pensaba que iban a ser bastante débiles, y no lo han sido hasta ahora", afirma Dennis Dick, analista de estructura de mercado de Triple D Trading.

"Después de todo lo que vimos pasar en la crisis de la banca regional hace un par de meses, había preocupación por muchos retiros, pero yo diría que ha sido mejor de lo esperado".

Los depósitos de M&T subieron a 162.100 millones de dólares desde 159.100 millones al final del primer trimestre, pero cayeron alrededor de un 4,9% interanual.

US Bancorp dijo que los depósitos medios totales se situaban en 497.270 millones de dólares, un 2,6% menos en términos secuenciales, pero un 9% más en términos interanuales. En Citizens, los depósitos cayeron menos de un 1% secuencialmente, a 173.200 millones de dólares.

(Escrito por Michelle Price; reporte de Manya Saini, Jaiveer Singh Shekhawat, Johann Cherian y Bansari Mayur Kamdar en Bengaluru, y Chibuike Oguh en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters