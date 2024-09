Resumen-líbano dice que casi 500 personas mueren por ataques de israel

(Actualiza cifra de muertos, detalles)

Por Maya Gebeily y Maayan Lubell

Jerusalén/beirut, 23 sep (reuters) - israel informó de ataques aéreos contra cientos de objetivos de hezbolá el lunes, en los que fallecieron al menos 492 personas y que provocaron el éxodo de decenas de miles en el día más mortífero en líbano en décadas, según las autoridades.

Tras algunos de los intercambios de fuego transfronterizo más intensos desde que estallaron las hostilidades en octubre, Israel advirtió a la población libanesa que evacue las zonas en las que, según su visión, el movimiento armado almacenaba armas.

Decenas de miles de personas huyen del sur del Líbano "debido a las atrocidades israelíes", dijo a Reuters el ministro libanés que coordina la respuesta a la crisis, Nasser Yassin.

Líbano dispuso de 89 refugios temporales en escuelas y similares, con capacidad para más de 26.000 personas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, envió una breve declaración en video dirigida al pueblo libanés.

"La guerra de Israel no es con ustedes, es con Hezbolá. Durante demasiado tiempo, Hezbolá los ha usado como escudos humanos", dijo.

Tras casi un año de guerra contra Hamás en Gaza, en su frontera sur, Israel se está centrando en la frontera norte, donde Hezbolá ha estado lanzando cohetes.

El Ejército israelí dijo haber atacado a Hezbolá en el sur, este y norte del Líbano.

El ministro de Sanidad libanés dijo que 492 personas habían muerto, entre ellas 24 niños y 42 mujeres, y 1.645 habían resultado heridas. Un funcionario libanés dijo que se trataba de la mayor cifra diaria de víctimas mortales de la violencia en Líbano desde la guerra civil de 1975-1990.

Netanyahu dijo que Israel enfrentaba "días complicados" al intensificar los ataques en el sur de Líbano, e instó a los israelíes a permanecer unidos.

"Prometí que cambiaríamos el equilibrio de seguridad, el equilibrio de poder en el norte; eso es exactamente lo que estamos haciendo", afirmó.

Se esperan más ataques aéreos

El lunes por la noche, un ataque israelí sobre los suburbios del sur de Beirut tuvo como objetivo al alto dirigente de Hezbolá Ali Karaki, jefe del frente sur. Hezbolá dijo que estaba bien y que había sido trasladado a un lugar seguro.

Antes, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, había declarado que la campaña continuaría hasta que "logremos nuestro objetivo de devolver a los residentes del norte a sus hogares en condiciones de seguridad". Hezbolá, por su parte, ha prometido seguir luchando hasta que haya un alto el fuego en Gaza.

El Ejército israelí afirmó haber atacado unos 800 objetivos relacionados con Hezbolá en el sur del Líbano y el valle de Bekaa. "Entre los objetivos atacados había edificios donde Hezbolá escondía cohetes, misiles, lanzaderas, vehículos aéreos no tripulados y más infraestructura terrorista", dijo en un comunicado.

Hezbolá no ha hecho comentarios sobre las afirmaciones israelíes del lunes de que escondía armas en casas, lo que Reuters no pudo verificar de forma independiente, pero ha dicho antes que no coloca infraestructura militar cerca de civiles.

En respuesta a los ataques, Hezbolá dijo que había lanzado decenas de misiles contra una base militar en el norte de Israel.

Las sirenas que advertían de los disparos de cohetes de Hezbolá sonaron en todo el norte de Israel, incluida la ciudad portuaria de Haifa, y en el norte de la Cisjordania ocupada, dijo el Ejército.

El portavoz militar israelí dijo que la aviación israelí se estaba preparando para atacar armas estratégicas de Hezbolá escondidas en casas del valle de Bekaa e instó a los civiles a evacuar inmediatamente.

"Las vistas ahora desde el sur del Líbano son de explosiones secundarias de armas de Hezbolá, que están explotando dentro de las casas", dijo el contralmirante Daniel Hagari en una declaración televisada.

"En cada casa que estamos atacando hay armas. Cohetes, misiles, vehículos aéreos no tripulados que estaban destinados y dirigidos a matar a civiles israelíes".

Los combates han hecho temer que Estados Unidos, estrecho aliado de Israel, e Irán se vean arrastrados a una guerra más amplia.

Líbano, que sufre un colapso financiero, no puede permitirse otra guerra como la que estalló en 2006, cuando Israel lo bombardeó durante un conflicto de un mes con Hezbolá, causando graves daños a la infraestructura.

(Reporte de James Mackenzie y Ari Rabinovitch en Jerusalén, Tom Perry, Maya Gebeily y Emilie Madi en Beirut; redacción de Michael Georgy; edición de Stephen Coates y Sharon Singleton. Editado en español por Editado en español por Anxo Fariñas Torres, Natalia Ramos y Javier López de Lérida)

