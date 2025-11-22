RESUMEN-Líderes occidentales dicen que plan de EE. UU. es una base para la paz que necesita trabajo

Por Julia Payne y Anastasiia Malenko

JOHANNESBURGO/KIEV, 22 nov (Reuters) -

Los líderes europeos y otros dirigentes occidentales dijeron el sábado que un plan de paz de Estados Unidos es una base para las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, pero necesita "trabajo adicional", en el marco de los esfuerzos para lograr un mejor acuerdo para Kiev antes de la fecha límite del jueves.

Reunidos en los márgenes de una cumbre del G20, los líderes europeos y de otros países occidentales se esforzaron por dar una respuesta coordinada a la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Ucrania acepte su plan de paz de 28 puntos con Rusia antes del jueves.

El plan estadounidense, que respalda las principales demandas rusas, fue recibido con críticas moderadas en muchas capitales europeas, con los líderes tratando de equilibrar los elogios a Trump por tratar de poner fin a los combates, pero también reconociendo que para Kiev, algunos de los términos de su propuesta son desagradables.

"El borrador inicial del plan de 28 puntos incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera

", dijeron los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Países Bajos, España, Finlandia, Italia, Japón y Noruega.

"Creemos, por tanto, que el borrador es una base que requerirá trabajo adicional", afirmaron en un comunicado.

Los líderes se reunieron después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el viernes que su país se enfrenta a la disyuntiva de perder su dignidad y libertad o el respaldo de Washington al plan. Zelenski apeló a la unidad de sus compatriotas y prometió no traicionar nunca a su país.

Esa señal llevó a los líderes europeos a unirse.

Una fuente del Gobierno alemán afirmó que se reunieron en una sala de Johannesburgo llamada "león" y que los líderes adoptaron el "espíritu" del animal en las conversaciones para acordar una forma de intentar garantizar un acuerdo mejor para Ucrania.

Mientras los líderes se apresuraban a dar una respuesta coordinada al plan de paz de Trump, Ucrania dijo que se reunirá con altos funcionarios estadounidenses en Suiza sobre el fin de la invasión rusa, que ya está en su cuarto año.

"Ucrania nunca será un obstáculo para la paz, y los representantes del Estado ucraniano defenderán los intereses legítimos del pueblo ucraniano y los fundamentos de la seguridad europea", dijo un comunicado de la presidencia ucraniana.

Zelenski añadió en un discurso: "Se trata de mucho más que de los puntos concretos de tal o cual documento. Debemos asegurarnos de que en ningún lugar de Europa o del mundo prevalezca el principio de que los crímenes contra las personas y la humanidad, contra los Estados y las naciones, puedan ser recompensados y perdonados".

PLAZO APRETADO

El viernes, Trump lanzó el guante a Ucrania, diciendo que Zelenski tiene hasta el jueves para aprobar su plan de 28 puntos, que pide a Kiev que ceda territorio, acepte límites en su ejército y renuncie a sus ambiciones de unirse a la OTAN.

"Tendrá que gustarle, y si no le gusta, pues ya saben, que sigan luchando, supongo", comentó. "En algún momento tendrá que aceptar algo que no ha aceptado".

En su declaración, los líderes occidentales dijeron que "preocupados por las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían a Kiev vulnerable a los ataques".

"Reiteramos que la aplicación de los elementos relativos a la Unión Europea y relativos a la OTAN necesitarían el consentimiento de los miembros de la UE y de la OTAN, respectivamente", agregaron.

El presidente ruso, Vladimir Putin, describió el plan como la base de una resolución del conflicto, pero Moscú puede oponerse a algunas propuestas del plan, que exige que sus fuerzas se retiren de algunas zonas que han capturado.

El peligro para Zelenski se hizo patente cuando se dirigió a la población en un discurso nacional para prepararla para unos días difíciles.

"Ahora, Ucrania puede enfrentarse a una elección muy difícil: perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio importante", señaló en un discurso a la nación. "Lucharé 24 horas al día, siete días a la semana, para garantizar que no se pasen por alto al menos dos puntos del plan: la dignidad y la libertad de los ucranianos".

(Reporte adicional de Andreas Rinke; escrito por Elizabeth Piper; editado en español por Carlos Serrano)