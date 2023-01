Resumen-los bancos de wall street acumulan fondos para una posible recesión, muestran resiliencia

NUEVA YORK, 13 ene (Reuters) - Los bancos más grandes de Wall Street acumularon más fondos para tiempos difíciles a fin de prepararse para una posible recesión e informaron débiles resultados de la banca de inversión, pero dijeron que los consumidores se mantenían saludables y que las tasas más altas impulsaron las ganancias.

Las perspectivas para los grandes bancos de Estados Unidos se han visto empañadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania y la desaparición de las medidas de estímulo económico. Los mayores costos de endeudamiento a medida que la Reserva Federal aumenta las tasas también han debilitado la demanda de hipotecas y préstamos para automóviles.

Hubo notas de cautela sobre la situación económica.

"La economía de Estados Unidos actualmente se mantiene fuerte con los consumidores que siguen gastando el exceso de efectivo y las empresas saludables", afirmó el presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, aunque dijo que aún no sabía "el efecto final de los vientos en contra que se avecinan".

El banco señaló un deterioro modesto en su panorama macroeconómico, "reflejando una leve recesión en el escenario central".

JPMorgan Chase & Co, Bankf of America, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co informaron ganancias que van desde un 6% hasta un 50% menos. La fortaleza en el comercio ayudó a contrarrestar una caída en la banca de inversión, mientras que las alzas de tasas de interés por parte de la Fed ayudaron a los ingresos.

"Las ganancias bancarias de hoy fueron sólidas, con los beneficios netos por intereses impulsando las ganancias, las reservas de crédito aumentaron significativamente año tras año y las tarifas de banca de inversión se mantuvieron bajas, todo reflejando en gran medida la tasa de interés y el entorno económico", dijo Peter Torrente, de KPMG US National Sector Leader for Banking and Capital Markets.

Las ganancias de JPMorgan superaron las estimaciones, subiendo un 6% gracias a la solidez de las operaciones y dijo que reanudaría las recompras de acciones. Bank of America informó un alza del 2% en las ganancias debido a que las tasas más altas impulsaron los ingresos.

Sin embargo, Citigroup Inc reportó una caída del 21% en las utilidades con la banca de inversión recibiendo un impacto. Wells Fargo dijo que las ganancias bajaron un 50%, ya que acumuló 3.000 millones de dólares en costos.

"Terminamos el año con una nota sólida, aumentando las ganancias año tras año en el cuarto trimestre en un entorno económico cada vez más lento", dijo el máximo ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, en un comunicado, describiendo 2022 como uno de los mejores años para el banco.

Los cuatro bancos reservaron un total de alrededor de 4.000 millones de dólares en fondos para prepararse para préstamos malos: JPMorgan reservó 1.400 millones de dólares, Wells Fargo 957 millones de dólares, Bank of America reservó 1.100 millones de dólares y Citi reservó 640 millones de dólares.

Morgan Stanley y Goldman Sachs informan la próxima semana.

Los bancos se han visto afectados por una caída en las fusiones, adquisiciones y ofertas públicas iniciales. Los ingresos de la banca de inversión global se hundieron a 15.300 millones de dólares en el cuarto trimestre, más del 50% menos que el trimestre del año anterior, según datos de Dealogic.

La mala racha de la unidad de banca de inversión de JPMorgan continuó en el trimestre, con una caída de los ingresos del 57%, ya que los ejecutivos corporativos cerraron las escotillas para prepararse para una posible recesión en lugar de gastar en acuerdos. Las tarifas de banca de inversión de Bank of America se redujeron a más de la mitad en el trimestre.

Sin embargo, los ingresos comerciales de JPM se beneficiaron de la volatilidad del mercado, ya que los inversores reposicionaron sus apuestas para navegar en un entorno de tasas de interés altas.

Mientras, los negocios de consumo fueron un foco clave en los resultados de los bancos. Las cuentas de los hogares se han visto respaldadas durante gran parte de la pandemia por un fuerte mercado laboral y el estímulo del Gobierno, y aunque los consumidores en general están en buena forma financiera más de ellos están comenzando a atrasarse en los pagos.

"El consumidor aún se mantiene en muy buena forma", dijo el jefe financiero de Bank of America, Alastair Borthwick. "Hay mucha demanda acumulada", especialmente para viajes, dijo.

(Reporte de Saeed Azhar, Lananh Nguyen, Niket Nishant, Noor Zainab Hussain, Carolina Mandl, Manya Saini, Mehnaz Yasmin, Escrito por Megan Davies, Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters