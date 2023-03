Resumen-los cinco grandes bancos chinos obtienen buenos resultados, advierten de recuperación inestable

Por Ziyi Tang, Selena Li y Engen Tham

PEK脥N, 30 mar (Reuters) - Los cinco grandes prestamistas chinos registraron esta semana un crecimiento anual de sus ganancias netas superior al 3,5%, pero advirtieron que los cimientos de la recuperaci贸n del pa铆s "a煤n no son s贸lidos".

El Bank of Communications Co Ltd (BoCom) y el Bank of China (BoC) registraron el jueves un crecimiento anual de sus utilidades netas ligeramente superior al 5%.

El Agricultural Bank of China Ltd (AgBank), el jueves, y el China Construction Bank Corp, el mi茅rcoles, registraron cifras a煤n m谩s elevadas, con un crecimiento anual del beneficio neto superior al 7%.

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) , el mayor prestamista del mundo por activos que cotiza en bolsa, registr贸 un crecimiento anual de la ganancia neta del 3,5%.

Las carteras de pr茅stamos de los Cinco Grandes "est谩n bien diversificadas y adecuadamente provisionadas", afirm贸 Ming Tan, director de S&P Global Ratings.

A pesar de los buenos resultados, los cinco advirtieron de las turbulencias bancarias mundiales y de los riesgos internos.

"La econom铆a nacional experiment贸 una recuperaci贸n estable, pero los cimientos de la recuperaci贸n a煤n no eran s贸lidos", declar贸 AgBank en su presentaci贸n en bolsa.

En el BoCom, la atenci贸n se centr贸 en los retos del mercado inmobiliario.

"Las tensiones de liquidez del sector inmobiliario a煤n tardar谩n en recuperarse", afirm贸 Lin Hua, director de riesgos de BoCom, quien a帽adi贸 que las continuas perturbaciones afectar谩n a la calidad de los activos hipotecarios.

El a帽o pasado, el sector inmobiliario chino se vio sacudido por sucesivos impagos de bonos y pr茅stamos de promotores, ya que las anteriores iniciativas pol铆ticas para frenar el apalancamiento provocaron una crisis de liquidez en todo el sector.

"La presi贸n sobre el margen de inter茅s neto y los focos de riesgo en el sector inmobiliario y en algunas empresas estatales d茅biles siguen siendo los principales retos", afirm贸 Ming. (Reporte de Ziyi Tang, Selena Li y Engen Tham; Editado en Espa帽ol por Ricardo Figueroa)

