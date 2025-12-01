RESUMEN-Los europeos se unen a Ucrania mientras el enviado de Trump viaja a Moscú

Por Olena Harmash y Dominique Vidalon

KIEV/PARÍS, 1 dic (Reuters) - Los líderes europeos se unieron para mostrar su apoyo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el lunes tras las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania para revisar una propuesta de paz, que inicialmente favorecía a Rusia, mientras que el enviado de Estados Unidos se dirigió a Moscú para informar al Kremlin.

Zelenski fue recibido calurosamente por el presidente francés, Emmanuel Macron, en París, y ambos se unieron a una conversación telefónica con alrededor de una decena de otros líderes europeos, incluidos los de Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y la Unión Europea.

Zelenski dijo en una rueda de prensa conjunta con Macron que las prioridades de Kiev en las conversaciones de paz eran mantener la soberanía y asegurar sólidas garantías de seguridad, y que las disputas territoriales seguían siendo las más complicadas.

Pidió a los aliados occidentales de Ucrania que se aseguren de que Rusia no sea recompensada por la guerra que inició, y dijo que esperaba mantener conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, haya visitado Rusia esta semana.

Macron dijo a los periodistas que solo Ucrania podía decidir sobre sus territorios en las negociaciones de paz con Rusia.

Antes, Zelenski dejó claro que los negociadores ucranianos y estadounidenses aún no habían negociado completamente las revisiones del plan propuesto por Estados Unidos, a pesar de dos rondas de conversaciones para ajustar los términos que inicialmente respaldaban las principales demandas bélicas de Rusia.

Había "algunas cuestiones difíciles que todavía tienen que resolverse", dijo Zelenski tras las conversaciones del domingo entre Estados Unidos y Ucrania en un lujoso complejo de golf de Florida construido por Witkoff, otro magnate inmobiliario amigo de Trump.

Witkoff abandonó las conversaciones para viajar a Moscú, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin el martes.

Las autoridades estadounidenses y ucranianas aún no han hecho públicas las modificaciones que han acordado hasta ahora al plan de 28 puntos que Washington presentó a Kiev hace menos de dos semanas.

Kiev y sus aliados europeos han estado presionando para que se revisen los términos, que exigían que Ucrania ceda más territorio del que se ha apoderado Rusia, reduzca el tamaño de su Ejército, renuncie a entrar en la OTAN y se le prohíba acoger tropas occidentales.

Ucrania dice que eso equivaldría a una capitulación y la dejaría expuesta a una eventual conquista por parte de Rusia, que la invadió en 2014 y 2022. (Reporte de Olena Harmash y Yuliia Dysa en Kiev, y Dominque Vidalon en París. Contribución de Dmitry Antonov en Moscú. Redacción de Peter Graff y Mark Heinrich. Edición en español de Javier López de Lérida)