RESUMEN-Los precios de consumidor en EEUU suben en diciembre según lo previsto

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -

Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron en diciembre, al disiparse las distorsiones relacionadas con el cierre del ⁠Gobierno que habían reducido artificialmente ⁠la inflación en noviembre, lo que apoya las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés este mes.

El Índice de Precios al Consumidor aumentó ⁠un 0,3% ‌el mes pasado, ​informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. En los 12 ​meses a diciembre, el IPC aumentó un 2,7%, lo mismo que en noviembre. Los economistas consultados ‌por Reuters habían previsto que el IPC subiera un 0,3%. ‌La BLS estimó que el IPC había ​crecido un 0,2% de septiembre a noviembre.

El cierre de 43 días impidió la recopilación de los precios de octubre, por lo que el BLS usó un método de imputación de datos, especialmente para los alquileres, para elaborar el informe del IPC de noviembre. Aunque se recogieron los precios de noviembre, no fue hasta la segunda quincena del mes, cuando los minoristas ofrecían descuentos por la temporada navideña.

El método de imputación de arrastre trató los precios de octubre como sin ⁠cambios.

Los aranceles de importación del presidente Donald Trump han elevado los precios de los bienes, creando un reto para los hogares por ​el alza del costo de la vida. La alta inflación ha erosionado los índices de aprobación de Trump y será un asunto político candente este año, en que Trump y sus compañeros republicanos lucharán por mantener el control del Congreso de Estados Unidos.

Excluyendo los volátiles componentes de alimentos y energía, el IPC aumentó un 0,2% en diciembre. El llamado IPC subyacente subió un 2,6% interanual en diciembre, al igual que en noviembre. ⁠El BLS estimó que el IPC subyacente avanzó un 0,2% de septiembre a noviembre.

La Reserva Federal sigue ​los índices de precios de los gastos de consumo personal (PCE) para alcanzar su objetivo de inflación del 2%.

El repunte de la inflación al consumidor se produjo tras conocerse la semana pasada que la tasa de desempleo se redujo en diciembre, aunque el ‍crecimiento del empleo fue tibio. Se espera que el banco central estadounidense mantenga su tasa de interés de referencia a un día entre el 3,50% y el 3,75% en su reunión de los días 27 y 28 de enero.

Una escalada de la tensión entre el presidente de la Fed, Jerome Powell, y Trump ha hecho que la mayoría de ​los economistas no esperen un recorte de tasas antes de que finalice el mandato de Powell en mayo. El Gobierno Trump ha abierto una investigación penal a Powell, que el jefe de la Fed calificó de "pretexto" para influir en los costos del ‍crédito. (Reporte de Lucia Mutikani. Edición en español de Javier López de Lérida y Manuel Farías Salazar)