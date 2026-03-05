RESUMEN-Más petroleros son atacados a medida que conflicto entre EEUU e Irán se extiende en la región

Por Jonathan Saul y Anna Hirtenstein

5 mar (Reuters) -

Más petroleros fueron atacados el jueves en aguas del golfo Pérsico a medida que se intensificaba la guerra entre Estados Unidos e Irán, y drones ‌iraníes entraron en Azerbaiyán, amenazando con extender ‌la crisis ⁠a más productores de petróleo de la región.

Un petrolero con bandera de las Bahamas fue atacado por una embarcación iraní teledirigida cargada de explosivos mientras estaba anclado cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair, según las primeras evaluaciones. Un segundo ​petrolero anclado ⁠frente a Kuwait estaba ⁠haciendo agua y derramando crudo tras una gran explosión en su lado de babor.

Nueve buques han sido atacados desde que estalló el conflicto ​entre Estados Unidos, Israel e Irán el sábado. Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada del jueves y ‌también envió drones a Azerbaiyán, hiriendo a cuatro personas.

La escalada se conoce después de ​que se bloqueara en Washington una moción para detener los ​ataques estadounidenses y de que el hijo del líder supremo iraní asesinado se perfilara como favorito para sucederle, lo que sugiere que Teherán no está dispuesto a ceder ante la presión.

Alrededor de 200 buques, entre los que se encuentran petroleros y buques cisterna de gas natural licuado, así como buques de carga, permanecieron anclados en aguas abiertas frente a las costas de los principales productores del golfo, según estimaciones de Reuters basadas en datos de seguimiento de buques de la ​plataforma MarineTraffic.

Cientos de otros buques permanecieron fuera del estrecho de Ormuz sin poder llegar a los puertos, según mostraron los datos de transporte marítimo. La vía navegable es una arteria clave para alrededor de ⁠una quinta parte del suministro mundial de petróleo y GNL. BP evacuó al personal extranjero del yacimiento petrolífero de Rumaila, en Irak, después de que dos drones no identificados llegaran hasta el ‌interior del yacimiento, según fuentes petroleras iraquíes. Bagdad ha reducido su producción de petróleo en casi 1,5 millones de barriles diarios, ya que el país se quedó sin almacenamiento y no pudo cargar los petroleros, informaron fuentes oficiales a Reuters.

PRECIOS DEL PETRÓLEO VUELVEN A SUBIR

Los precios del petróleo prolongaban su repunte el jueves, escalando alrededor de un 3%. Han trepado más de un 14% desde que comenzó la guerra el sábado, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieron la oferta de Oriente Medio.

El precio de referencia del gas en Europa se disparaba más de un 5% el ‌jueves, hasta los 51,30 euros por megavatio-hora. En lo que va de semana, ha subido alrededor de un 50%.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ⁠dijo que Rusia podría detener el suministro de gas a Europa en cualquier momento, en medio del repunte de los precios de la ‌energía provocado por la crisis de Irán.

Qatar, que proporciona el 20% del suministro mundial de GNL, detuvo la producción de ⁠gas esta semana debido al conflicto. Otros grandes productores, como Estados Unidos y Australia, tienen poca capacidad ⁠excedentaria para contrarrestar esta pérdida de suministro, según los cálculos de Reuters y los analistas del sector.

La tarea de la UE de rellenar sus reservas de gas en los próximos meses se ha vuelto más arriesgada y costosa debido al conflicto con Irán y a la interrupción del suministro de GNL. La UE sigue importando algo de gas de Rusia, pero tiene previsto poner fin al suministro por gasoducto a finales de 2027 y prohibir ‌los nuevos contratos de GNL a corto plazo a partir ​de finales de abril de 2026.

Los importadores asiáticos se vieron sometidos a una mayor presión por las interrupciones en el suministro procedente de Oriente Medio. China pidió a las refinerías que no firmaran nuevos contratos para exportar combustible y que intentaran cancelar los envíos ya comprometidos, informaron el jueves varias personas con conocimiento del asunto.

(Reporte de Jonathan Saul en Londres; reportaje adicional ‌de Nailia Bagirova en Bakú, Aref Mohamed en Basora y Ahmed Rasheed en Bagdad; Escrito por Anna Hirtenstein; edición en Español de Manuel Farías)