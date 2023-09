Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 15 sep (Reuters) - Los precios de las importaciones estadounidenses aumentaron más de lo previsto en agosto por el encarecimiento de los productos energéticos, pero las presiones subyacentes sobre los precios de las importaciones siguieron siendo moderadas, lo que es un buen augurio para las perspectivas generales de inflación interna.

Los precios de las importaciones aumentaron un 0,5% el mes pasado, informó el viernes el Departamento de Trabajo. Los datos de julio se revisaron a la baja para mostrar un alza del 0,1% en lugar del 0,4% anunciado anteriormente.

Economistas encuestados por Reuters habían previsto que los precios de importación, que excluyen los aranceles, aumentaran un 0,3%.

En los 12 meses hasta agosto, los precios de importación cayeron un 3% tras disminuir un 4,6% a julio. Los precios anuales de importación llevan siete meses consecutivos a la baja.

Datos de esta semana mostraron un avance constante de la inflación hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal, con un aumento moderado de los precios subyacentes al consumidor y al productor en agosto.

Un alza en los precios de la gasolina, sin embargo, impulsó los precios generales al consumidor y al productor. Los mercados esperan que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios el próximo miércoles. Desde marzo de 2022, la entidad ha elevado el costo del crédito referencial a un día en 525 puntos básicos a su actual rango de entre 5,25%-5,50%.

Los precios del combustible importado se aceleraron un 6,7% el mes pasado, el mayor alza desde marzo de 2022, tras avanzar un 2,2% en julio. Los precios de los alimentos ganaron un 0,7%. Excluyendo los alimentos y la energía, los precios de importación bajaron un 0,2% tras un descenso similar en julio.

Los denominados precios subyacentes cayeron un 1,3% a nivel anual en agosto.

Los precios de los bienes de capital importados cayeron un 0,2% en agosto. Los precios de los vehículos de motor importados bajaron un 0,1%. El costo de los bienes de consumo importados, excluidos los vehículos de motor, repuntó un 0,1%.

Los precios de los bienes importados de China aumentaron un 0,1%, el primer incremento desde octubre de 2022. Los precios de las importaciones chinas bajaron un 2,2% interanual en agosto.

También hubo aumentos mensuales en los precios de los bienes importados de Canadá, la Unión Europea y México.

El informe mostró además que los precios de exportación se dispararon un 1,3% en agosto, la mayor ganancia desde mayo de 2022, tras subir un 0,5% en julio. Los precios de las exportaciones agrícolas disminuyeron un 2,2%, arrastrados por los menores precios de la soja, el maíz, el trigo y las nueces.

Los precios de las exportaciones no agrícolas aumentaron un 1,7%, también el mayor avance desde mayo de 2022. Se vieron impulsados por los mayores precios de los suministros y materiales industriales no agrícolas, los bienes de capital y los vehículos automotores, que compensaron con creces los menores precios de los bienes de consumo y los alimentos no agrícolas.

Los precios de las exportaciones bajaron un 5,5% en la medición anual en agosto tras el declive del 8% en julio.

(Editado en Español por Manuel Farías)