Resumen-mercado laboral de eeuu sigue ajustado; costos laborales del cuarto trimestre se revisan al alza

* Las solicitudes semanales de desempleo caen en 2.000 a 190.000

* Los pedidos contínuos de ayuda bajan 5.000 hasta 1,655 millones

* Costos laborales del cuarto trimestre revisados al alza

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) - El n√ļmero de estadounidenses que present√≥ nuevas solicitudes de desempleo volvi√≥ a caer la semana pasada, lo que apunta a una solidez sostenida del mercado laboral y se suma a los temores de los mercados financieros de que la Reserva Federal pueda seguir subiendo las tasas de inter√©s por m√°s tiempo.

Esas preocupaciones aumentaron a√ļn m√°s por otro informe del Departamento de Trabajo el jueves que muestra que los costos laborales crecieron mucho m√°s r√°pido de lo estimado previamente en el cuarto trimestre. El mercado laboral sigue ajustado a pesar de los crecientes riesgos de una recesi√≥n, lo que contribuye a mantener elevada la inflaci√≥n a trav√©s de s√≥lidas ganancias salariales.

"El mercado laboral no muestra nuevos signos de deterioro a pesar de las noticias de despidos de grandes empresas tecnol√≥gicas en los √ļltimos meses y esto reforzar√° la determinaci√≥n de los funcionarios de la Fed de desacelerar la demanda econ√≥mica con tasas de inter√©s m√°s altas", dijo Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS en Nueva York.

Las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo cayeron en 2.000 a una cifra ajustada estacionalmente de 190.000 para la semana que finaliz√≥ el 25 de febrero, dijo el Departamento de Trabajo. Fue la s√©ptima semana consecutiva que las solicitudes se mantuvieron por debajo de 200.000. Los economistas encuestados por Reuters hab√≠an pronosticado 195.000 pedidos para la √ļltima semana.

Todav√≠a no hay se√Īales de que los despidos de alto perfil, principalmente en el sector de la tecnolog√≠a, hayan tenido un impacto concreto en el mercado laboral, y los economistas y legisladores dicen que estas empresas contrataron a demasiados trabajadores durante la pandemia de COVID y no eran representativas de la econom√≠a en general.

Los economistas también especulan que las indemnizaciones por despido impedían que algunos trabajadores despedidos presentaran reclamos.

"Es posible que las solicitudes iniciales no capturen completamente los despidos de trabajadores mejor pagados que podrían no calificar para los beneficios de desempleo basados en la indemnización o que podrían no solicitar beneficios por alguna otra razón", dijo Veronica Clark, economista de Citigroup en Nueva York. York.

Los economistas también creen que los factores de ajuste estacional, el modelo que utiliza el Gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos, mantenían los reclamos más bajos. Los factores de ajuste estacional para 2023 se actualizarán a fines de marzo.

Alta inflación

La resiliencia del mercado laboral y la inflaci√≥n obstinadamente alta han aumentado las probabilidades de que la Fed suba las tasas de inter√©s al menos tres veces m√°s este a√Īo en lugar de dos veces.

El banco central ha aumentado su tasa referencial en 450 puntos b√°sicos desde marzo pasado, desde el nivel cercano a cero hasta el rango actual de 4,50%-4,75%, y la mayor parte de los aumentos se produjeron entre mayo y diciembre.

La inflación podría seguir siendo alta. Un segundo informe del Departamento de Trabajo mostró que los costos laborales unitarios (el precio de la mano de obra por unidad de producción) aumentaron a una tasa anualizada del 3,2 % el trimestre pasado. Eso fue revisado al alza desde el ritmo del 1,1% informado el mes pasado.

Los costos laborales aumentaron a una tasa del 6,9% en el tercer trimestre y registraron fuertes ganancias en los dos trimestres anteriores. Subieron un 6,5 % en 2022, en lugar del 5,7% informado el mes pasado, demasiado rápido para ser coherente con el objetivo de inflación del 2 % de la Fed.

El informe de reclamos mostró que la cantidad de personas que recibieron beneficios después de una semana inicial de ayuda cayó en 5.000 a 1,655 millones en la semana que terminó el 18 de febrero. Los llamados reclamos continuos, un indicador de la contratación, cubrieron el período durante el cual el Gobierno encuestó a los hogares para Tasa de desempleo de febrero.

Las solicitudes continuas cayeron modestamente entre los per√≠odos de encuesta de enero y febrero. La tasa de desempleo del 3,4% en enero fue la m√°s baja en m√°s de 53 a√Īos. Los economistas esperan un fuerte crecimiento del empleo en febrero, aunque el ritmo probablemente se desaceler√≥ con respecto al √©xito de enero de 517.000 puestos de trabajo.

(Reporte de Luc√≠a Mutikani. Editado en espa√Īol por Marion Giraldo)

Reuters