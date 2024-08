Resumen -ministro de defensa de venezuela ratifica "absoluta lealtad" a presidente maduro

(Actualiza con detalles, reacción de EEUU)

CARACAS, 6 ago (Reuters) - El ministro de la Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, dijo el martes que las fuerzas militares ratificaban su "absoluta lealtad" al presidente Nicolás Maduro, un día después de que líderes opositores llamaron a las uniformados a respetar los resultados electorales y se colocaran al lado del pueblo.

"Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros", dijo Padrino en un mensaje divulgado por la televisora estatal y en el que estuvo acompañado del alto mando castrense y jefes policiales.

"Estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán", agregó Padrino refiriéndose a la exhortación hecha por los líderes opositores.

La oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, dijo el martes que se impuso en los comicios presidenciales con más de 7 millones de votos, frente a 3,3 millones de sufragios conseguidos por Maduro.

Los opositores han mostrado copias de las papeletas de 30.000 máquinas en las que sufragaron los venezolanos y las divulgaron en un sitio web.

El Gobierno sostiene que también tiene copias de esas actas, pero aún no las han publicado, como tampoco lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya página web esta caída desde la madrugada del lunes 29 de julio, horas después del cierre de los comicios.

Mark Wells, subsecretario interino de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio, dijo que tras examinar los documentos, "hemos determinado que sería casi imposible falsificar las actas que fueron recopiladas" por la oposición.

Agregó que Washington condena categóricamente "toda forma de violencia política" como las ocurrida tras el anuncio oficial de resultados y que desembocó en dos días de protestas callejeras que dejaron unos 20 muertos.

Wells no respondió a preguntas sobre nuevas sanciones y agregó que Washington no había fijado una fecha límite para posibles conversaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela.

Más temprano, el abogado Joel García confirmó a reporteros que Freddy Superlano y Roland Carreño, miembros del opositor partido Voluntad Popular, están detenidos en El Helicoide, una sede de la policía política, señalada por defensores de derechos humanos como uno de los mayores centros de torturas del país.

Superlano fue detenido el 30 de julio en Caracas, donde también fue capturado Carreño el 2 de agosto, y desde entonces no se tenía confirmación de su paradero.

Machado, quien no pudo inscribirse como candidata porque el Tribunal Supremo le ratificó una prohibición de ocupar cargos públicos, y González, que surgió como su sucesor, publicaron el lunes una carta conjunta exhortando a los uniformados a que respetaran el voto de los venezolanos. Por ese mensaje, la Fiscalía les abrió una investigación penal.

Casi en paralelo a la declaración de Padrino, quien lidera la cartera de Defensa hace 10 años y ha sido sancionado por Estados Unidos, Machado divulgó un mensaje en sus redes sociales haciendo un llamado a los opositores a mantenerse unidos y con fe.

"El miedo no nos va a paralizar, lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, a superar y no dejaremos las calles", dijo Machado en un video de unos 6 minutos en el que no se ve su rostro, sino una fotografía en un acto de campaña. (Reporte de Vivian Sequera, Deisy Buitrago, Mircely Guanipa y Tibisay Romero. Editado por Javier Leira)

Reuters