(Actualiza con detalles)

Por Daniela Desantis

ASUNCIÓN, 4 oct (Reuters) - Marruecos, Portugal y España organizarán el Mundial 2030, un torneo singular en el que Uruguay, Argentina y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales para celebrar el centenario de la competencia, dijo el miércoles la FIFA.

Se trata de la primera vez que el Mundial, al que la FIFA calificó de "global", se celebrará en tres continentes y seis países.

"El Consejo de la FIFA acordó por unanimidad que la candidatura única será la candidatura combinada de Marruecos, Portugal y España, que organizará el evento en 2030 y se clasificarán automáticamente a partir de la asignación de plazas existente", dijo la FIFA en un comunicado.

"Teniendo en cuenta el contexto histórico de la primera Copa Mundial de la FIFA (...) el Consejo de la FIFA acordó además por unanimidad organizar una ceremonia única de celebración del centenario en la capital del país, Montevideo (...) así como tres partidos de la Copa Mundial en Uruguay, Argentina y Paraguay respectivamente".

En un hecho inusual y alejado de las formas tradicionales, la celebración de los partidos en Sudamérica fue anunciada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y los titulares de las asociaciones de fútbol de las naciones involucradas, antes de que la FIFA lo informe.

"Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario!", escribió Domínguez en la red social X.

"Un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancia, y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA", dijo más tarde Domínguez en una rueda de prensa.

"Unir tres continentes para celebrar el Centenario de la fiesta del deporte más lindo que tiene el mundo. El fútbol une seis países, un hecho histórico y estamos tremendamente felices", agregó Domínguez.

Pasaje asegurado

El titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, dijo que las selecciones de Argentina, Uruguay y Paraguay están clasificadas automáticamente al Mundial, sin aclarar qué ocurrirá con las eliminatorias sudamericanas.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, celebró que el duelo inicial del torneo sea en el estadio Centenario de su país, que albergó el primer Mundial y levantó el trofeo en esa oportunidad.

"100 años después Uruguay y nuestro Centenario estarán el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del #MundialCentenario 2030. Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol!", señaló también en X.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) afirmó que su selección jugará el primer partido de la fase de grupos de 2030 como local y con su público.

La Copa del Mundo 2022, en la que Argentina se consagró como campeón, se celebró en Qatar. Portugal y Marruecos nunca han albergado un Mundial, mientras que España lo hizo por última vez en 1982.

"Estoy seguro de que junto con Marruecos y Portugal organizaremos el mejor Mundial de la historia", dijo Pedro Rocha, presidente en ejercicio de la Real Federación Española de Fútbol.

España obtiene la sede del torneo semanas después de que su antiguo jefe, Luis Rubiales, se viera obligado a dimitir por una supuesta agresión sexual en el Mundial femenino.

La FIFA también indicó que el Mundial 2034 se celebrará en la región de Asia u Oceanía, y que las asociaciones miembro de esos territorios serán invitadas a presentar su candidatura para albergar el torneo. (Reporte de Daniela Desantis, reporte adicional de Rohith Nair en Bengalaru, editado por Javier Leira)