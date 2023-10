Por Nidal al-Mughrabi y Emily Rose

GAZA/JERUSALÉN, 15 oct (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió el domingo "demoler Hamás", mientras su ejército preparaba operaciones terrestres en Gaza para erradicar al grupo militante, cuya mortífera embestida por las ciudades fronterizas israelíes sorprendió a la nación.

Israel ha instado a los gazatíes a evacuar hacia el sur, lo que ya han hecho cientos de miles en el enclave controlado por Hamás, en el que viven 2,2 millones de personas, aproximadamente la mitad en la ciudad de Gaza.

En el interior de la asediada Gaza, donde las condiciones se deterioran y aumentan las muertes por los ataques aéreos israelíes, los civiles dijeron que no tenían adónde huir y que no estaban seguros en ningún lugar. Hamás les ha pedido que no se muevan.

Ante el temor de que el conflicto se desborde, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, prosiguió su rápida gira por los países de Oriente Medio, intentando evitar una escalada y conseguir la liberación de los 126 rehenes que, según Israel, Hamás se llevó de vuelta a Gaza.

Los líderes árabes subrayaron la necesidad de proteger a los civiles de Gaza.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, que tiene el único paso fronterizo viable con Gaza, dijo que está en conversaciones para permitir la entrega de ayuda y calificó la acción de Israel de castigo colectivo.

La reanudación de los enfrentamientos en la frontera de Israel con Líbano el domingo por la mañana con militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, enemigo regional de Israel, puso de relieve los peligros de desbordamiento regional.

En una llamada telefónica con su homólogo francés, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, advirtió de una nueva escalada si Israel atacaba la Franja de Gaza, informaron los medios estatales iraníes.

Netanyahu convocó el domingo por primera vez al gabinete de emergencia ampliado de Israel, que incluye a antiguos legisladores de la oposición. "Hamás pensó que seríamos demolidos. Somos nosotros quienes demoleremos a Hamás", afirmó, añadiendo que la muestra de unidad "envía un mensaje claro a la nación, al enemigo y al mundo".

Israel está llevando a cabo el bombardeo más intenso que jamás haya visto Gaza en respuesta a la matanza de 1.300 personas cuando combatientes de Hamás atacaron ciudades israelíes el 7 de octubre. Dispararon contra hombres, mujeres, niños y soldados y tomaron rehenes en el peor ataque contra civiles de la historia de Israel.

Bombardeos en gaza

Las autoridades de Gaza declararon que más de 2.300 personas habían muerto hasta el momento en los ataques de represalia de Israel, una cuarta parte de ellas niños, y casi 10.000 habían resultado heridas. Los hospitales están escasos de suministros y tienen dificultades para hacer frente al flujo de heridos.

El Ministerio de Sanidad palestino informó a primera hora del domingo de que 300 personas habían fallecido y otras 800 habían resultado heridas en Gaza en las últimas 24 horas.

El ejército israelí instó el viernes a los residentes de la mitad norte de la Franja de Gaza -que incluye a los más de un millón de habitantes de Ciudad de Gaza- a desplazarse de inmediato hacia el sur.

"Residentes de la Ciudad de Gaza, vuelvo a hacerles un llamado: Hamás está intentando impedir su evacuación. Nosotros lo permitiremos hacia el sur. Abandonen la ciudad de Gaza y todas las zonas circundantes por el bien de su seguridad personal", reiteró el domingo el portavoz militar jefe israelí, Daniel Hagari.

Algunos palestinos que iban hacia el sur aseguraron que estaban regresando al norte porque estaban siendo atacados dondequiera que fueran.

"Me llevo a mi familia de vuelta a Gaza. No puedo seguir viviendo en una escuela o fuera de mi casa, cuando de todos modos ningún lugar es seguro", dijo Abu Dawoud, un contable.

Hussam Abu Safiya, médico de cuidados intensivos en una sala infantil del hospital Kamal Edwan, en el norte de la Franja de Gaza, dijo que la orden de evacuación era imposible.

"En esta sala, como pueden ver, hay niños conectados a respiradores, y ahora nos han pedido que evacuemos el hospital, ¿adónde debemos evacuar a estos niños?", se preguntó.

La Organización Mundial de la Salud afirmó que las órdenes de Israel de evacuar 22 hospitales de Gaza eran una "sentencia de muerte para los enfermos y heridos".

