Resumen-putin lanza ejercicios nucleares mientras eeuu dice que rusia está lista para invadir ucrania

Por Polina Nikolskaya y Tom Balmforth

Donetsk, ucrania/moscú, 19 feb (reuters) - las fuerzas nucleares estratégicas de rusia realizaron ejercicios supervisados por el presidente vladimir putin el sábado, y washington acusó a las tropas rusas concentradas cerca de la frontera de ucrania de avanzar y estar "preparadas para atacar".

Con el aumento de los temores occidentales de una guerra, los ministros de Relaciones Exteriores del grupo G7 de naciones ricas dijeron que no habían visto evidencia de que Rusia esté reduciendo su actividad militar en el área y seguían "gravemente preocupados" por la situación.

Después de que Kiev y Moscú intercambiaron acusaciones sobre nuevos bombardeos cerca de la frontera, Francia y Alemania instaron a todos o algunos de sus ciudadanos en Ucrania a irse. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que las fuerzas rusas estaban comenzando a "desplegarse y acercarse" a la frontera.

"Esperamos que él (Putin) se aleje de estar al borde del conflicto", dijo Austin en una conferencia de prensa en Lituania, diciendo que una invasión de Ucrania no era inevitable.

Rusia ordenó el aumento de las fuerzas militares mientras exigía a la OTAN que impidiera que Ucrania se uniera a la alianza, pero dice que las advertencias occidentales de que planea invadir Ucrania son histéricas y peligrosas. Moscú dice que se está retirando, pero Washington y sus aliados dicen que la acumulación va en aumento.

Washington y la OTAN dicen que las principales demandas de Moscú son imposibles, pero en Ucrania aumentan los temores sobre los planes de Putin.

Expresando su frustración en una conferencia de seguridad en Munich, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dijo que la arquitectura de seguridad global estaba "casi rota". Instó a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania y Turquía a reunirse para elaborar nuevas garantías de seguridad para su país.

“Las reglas que el mundo acordó hace décadas ya no funcionan”, dijo Zelenskiy. "No se mantienen al día con las nuevas amenazas. No son efectivos para superarlas. Este es un jarabe para la tos cuando necesitas una vacuna contra el coronavirus".

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, le dijo a Zelenskiy en una reunión el sábado que el banco estaba preparando fondos para Ucrania de hasta 350 millones de dólares, para que los considere su directorio a fines de marzo, para apoyar las reformas allí.

Misiles hipersonicos y de crucero

El Kremlin dijo que Rusia había probado con éxito misiles hipersónicos y de crucero en el mar durante los ejercicios militares de las fuerzas nucleares estratégicas.

Putin observó los ejercicios en pantallas con el líder bielorruso Alexander Lukashenko desde lo que el Kremlin llamó un "centro de situación".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que creía que Putin invadiría Ucrania en los próximos días y Austin dijo que los ejercicios estaban generando preocupaciones en todo el mundo.

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron a Rusia que elija el camino de la diplomacia y reduzca las tensiones.

"Como primer paso, esperamos que Rusia implemente la reducción anunciada de sus actividades militares a lo largo de las fronteras de Ucrania. No hemos visto evidencia de esta reducción", dijeron los ministros de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Los ejercicios nucleares siguen a las maniobras de las fuerzas armadas de Rusia en los últimos cuatro meses que han incluido una acumulación de tropas, estimada por Occidente en 150.000 o más, al norte, este y sur de Ucrania.

Se han trasladado nuevos helicópteros y un grupo de batalla de tanques, vehículos blindados de transporte de personal y equipo de apoyo a sitios en Rusia cerca de la frontera, según Maxar Technologies, con sede en Estados Unidos, que rastrea los desarrollos con imágenes satelitales.

Analistas con sede en Moscú dijeron que los ejercicios del sábado tenían como objetivo enviar un mensaje para tomar en serio las demandas de Rusia de garantías de seguridad de la OTAN.

"Ignorar los derechos legítimos de Rusia en esta área afecta negativamente la estabilidad no solo en el continente europeo, sino también en el mundo", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al ministro de Relaciones Exteriores de Francia por teléfono.

También el sábado, un funcionario de la OTAN dijo que la alianza trasladó personal de Kiev a la ciudad occidental de Lviv y a Bruselas por razones de seguridad. Estados Unidos y muchos otros países han trasladado diplomáticos a Lviv.

