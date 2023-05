Resumen-regulador eeuu apunta a ampliar el respaldo cuentas bancarias con fines comerciales

(Consolida informaci贸n)

Por Hannah Lang y Ann Saphir

WASHINGTON, 1 mayo (Reuters) - Un importante regulador bancario de Estados Unidos present贸 el lunes una gama de opciones para reformar el sistema federal de seguros de dep贸sitos y concluy贸 que aumentar significativamente el respaldo para las cuentas bancarias utilizadas con fines comerciales es la alternativa "m谩s prometedora".

A ra铆z de las vertiginosas quiebras de bancos de marzo, la expansi贸n de la cobertura para las cuentas utilizadas para cubrir n贸minas, facturas y otras transacciones importantes se ha convertido en la ruta preferida de la Corporaci贸n Federal de Seguros de Dep贸sitos de Estados Unidos (FDIC) para equilibrar la carga financiera y la protecci贸n de los depositantes, en relaci贸n con su costo.

Para efectuar cualquier cambio en el esquema de protecci贸n de dep贸sitos del Gobierno que se ha mantenido intacto en gran medida desde su debut en la Gran Depresi贸n en la d茅cada de 1930, el Congreso tendr铆a que redactar un nuevo estatuto que describa qu茅 tipos de cuentas recibir铆an cobertura adicional, dijeron funcionarios de la FDIC en una rueda de prensa.

El informe de 76 p谩ginas tambi茅n consider贸 respaldar todas las cuentas sin importar el monto, una opci贸n que har铆a m谩s para evitar corridas bancarias, dijo el informe, pero tambi茅n tendr铆a implicaciones significativas para las turbulencias del mercado y podr铆a aumentar la asunci贸n de riesgos bancarios.

Mantener el sistema actual, donde la cobertura se limita a 250.000 d贸lares por persona por banco, fue la tercera opci贸n considerada.

Si bien implicar铆a una menor alteraci贸n del mercado, "no aborda los desaf铆os de estabilidad financiera" de las grandes concentraciones de dep贸sitos no asegurados, seg煤n el informe.

El presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, solicit贸 a su equipo que realizara un an谩lisis y una revisi贸n de las opciones para reformar el sistema de seguros de dep贸sitos despu茅s del colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank en marzo, cuando los reguladores terminaron respaldando todos los dep贸sitos para evitar el contagio al sistema bancario.

Los dep贸sitos en First Republic Bank, que fue intervenido por los reguladores el lunes y vendido a JPMorgan Chase & Co. , no requirieron ning煤n respaldo gubernamental formal, aunque la FDIC dijo que la transacci贸n le costar铆a 13.000 millones de d贸lares, adem谩s del impacto de 22.500 millones de d贸lares que ya recibi贸 de las quiebras de SVB y Signature Bank.

El fondo de seguro de dep贸sitos de la FDIC ayuda a cumplir con la garant铆a de dep贸sitos bancarios de la agencia hasta 250.000 d贸lares por persona. En caso de que un banco asegurado quiebre, la FDIC utiliza el fondo de seguros de dep贸sitos para pagar a los clientes que mantuvieron cuentas por debajo del l铆mite.

Ese l铆mite de 250.000 d贸lares fue consagrado en la ley Dodd-Frank de 2010 aprobada despu茅s de la crisis financiera de 2008, superior a lo que era antes de un l铆mite de 100.000 de d贸lares.

Pero tras el colapso de SVB y Signature, ha habido llamados a replantear el asunto.

Alrededor del 99% de las cuentas bancarias de Estados Unidos est谩n completamente aseguradas seg煤n los l铆mites actuales de la FDIC. Pero los dep贸sitos no asegurados han crecido r谩pidamente en los 煤ltimos a帽os, triplic谩ndose desde 2009 a 7,7 billones de d贸lares.

Las grandes concentraciones de dep贸sitos no asegurados aumentan el potencial de corridas bancarias y pueden amenazar la estabilidad financiera, como se vio con SVB y Signature, ambos grandes bancos con m谩s de 100.000 millones de d贸lares en activos.

(Reportes de Hannah Lang y Ann Saphir en Washington. Editado en espa帽ol por Marion Giraldo)

