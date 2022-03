Resumen-rusia dice que tiene garantías escritas sobre el acuerdo nuclear con irán

Por Parisa Hafezi y Humeyra Pamuk

Dubái/washington, 15 mar (reuters) - rusia dijo el martes que ha recibido garantías por escrito de que puede llevar a cabo su labor como parte del acuerdo nuclear con irán, lo que sugiere que moscú permitiría una reactivación del pacto de 2015.

Los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, parecen indicar que Moscú podría haber dado marcha atrás en su posición anterior de que las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania eran un impedimento para salvar el acuerdo nuclear.

El 5 de marzo, Lavrov exigió inesperadamente amplias garantías de que el comercio ruso con Irán no se vería afectado por las sanciones relacionadas con Ucrania, una exigencia que las potencias occidentales han considerado inaceptable y que Washington ha insistido en que no aceptará.

En el marco del acuerdo, denominado formalmente Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), Irán aceptó limitar su programa nuclear para dificultar el desarrollo de una bomba nuclear -una ambición que niega- a cambio de un alivio de las sanciones económicas mundiales.

"Hemos recibido garantías por escrito, están incluidas en el propio texto del acuerdo sobre la reactivación del JCPOA, y en estos textos hay una defensa fiable de todos los proyectos previstos en el JCPOA y de esas actividades, incluida la vinculación de nuestras empresas y especialistas", dijo Lavrov.

En una conferencia de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, en Moscú, Lavrov también negó que Rusia fuera un obstáculo para revivir el acuerdo de 2015.

"He oído cómo los estadounidenses han intentado todos los días acusarnos de retrasar el acuerdo, eso es mentira. El acuerdo no se aprueba finalmente en varias capitales, y la rusa -Moscú- no es una de ellas".

Los precios del petróleo cayeron con fuerza arrastrados por los comentarios de Lavrov de que Moscú estaba a favor de que el acuerdo nuclear se reanude lo antes posible, y por las dudas sobre la demanda china tras el aumento de los casos de COVID-19 en China.

Sin embargo, varios funcionarios occidentales dijeron que no estaban seguros de lo que Lavrov quería decir.

Los funcionarios occidentales dicen que hay un interés común en evitar una crisis de no proliferación nuclear, y están tratando de averiguar si lo que Rusia exige se refiere sólo a sus compromisos nucleares en el acuerdo con Irán. Eso sería manejable, dicen, pero cualquier otra cosa sería problemática.

En Washington, un funcionario estadounidense también respondió con cautela a los comentarios de Lavrov, afirmando que podrían significar que Moscú se ha acercado a la opinión de Estados Unidos de que la invasión rusa de Ucrania no debería torpedear el acuerdo nuclear con Irán.

"Por supuesto que no sancionaríamos la participación rusa en los proyectos nucleares que forman parte de la reanudación de la plena aplicación del JCPOA", dijo el alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos bajo condición de anonimato.

Once meses de conversaciones irregulares para revivir el acuerdo se detuvieron en Viena la semana pasada después de que Rusia exigiera garantías. (Reporte de Parisa Hafezi en Dubái y Humeyra Pamuk en Washington; reporte adicional de Guy Faulconbridge en Londres y John Irish en París Editado en español por Javier López de Lérida)