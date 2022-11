Resumen-rusia lanza más ataques con misiles; lucha continúa en el este de ucrania

Por Dan Peleschuk y Max Hunder

KIEV, 17 nov (Reuters) - Rusia volvió a lanzar misiles el jueves contra instalaciones de energía ucranianas, mientras que sus fuerzas intensificaron los ataques en el este de Ucrania, reforzadas por soldados retirados de la ciudad de Jersón en el sur, que Kiev recapturó la semana pasada.

La OTAN y Polonia concluyeron que un misil que se estrelló en Polonia el martes, matando a dos personas, probablemente fue disparado por las defensas aéreas de Ucrania y no por Rusia. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuestionó este punto de vista, en un raro desacuerdo público con sus aliados occidentales.

Cuando caía la primera nevada del invierno en Kiev, las autoridades dijeron que estaban trabajando arduamente para restaurar la energía en todo el país después de que Rusia desató esta semana lo que Ucrania calificó como el mayor bombardeo de la infraestructura civil de la guerra de nueve meses.

Las explosiones resonaron en ciudades como el puerto sureño de Odesa, la capital Kiev, la ciudad central de Dniéper y la región sureste de Zaporiyia, donde las autoridades dijeron que dos personas murieron.

"Los misiles están volando sobre Kiev en este momento", dijo la agencia de noticias Interfax Ucrania, citando al primer ministro Denys Shmyhal.

Zelenski publicó imágenes de video, aparentemente tomadas con la cámara de un automóvil, que muestran el viaje de un conductor a través de Dniéper siendo interrumpido por una gran explosión que envió llamas y humo negro al cielo.

"No importa lo que quieran los terroristas, no importa lo que intenten lograr, debemos pasar este invierno y ser aún más fuertes en la primavera de lo que somos ahora, incluso más listos para la liberación de todo nuestro territorio de lo que somos ahora", afirmó.

Al menos 15 personas resultaron heridas en Dniéper, tres resultaron heridas en la ciudad nororiental de Járkov y al menos una resultó herida en Odesa, dijeron funcionarios locales.

La compañía energética estatal Naftogaz dijo que las instalaciones de producción de gas en el este de Ucrania habían sido dañadas o destruidas. Otros sitios afectados incluyeron la enorme planta de defensa Pivdenmash en Dniéper.

La oficina humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) advirtió sobre una grave crisis humanitaria en Ucrania este invierno. "Millones enfrentan constantes cortes de energía y la falta de energía también está afectando el extracción de agua", dijo en un comunicado.

Se extiende acuerdo sobre granos

En una nota más positiva, un acuerdo destinado a aliviar la escasez mundial de alimentos al facilitar las exportaciones agrícolas de Ucrania desde sus puertos en el mar Negro se extendió por 120 días, aunque Moscú dijo que sus propias demandas aún no se habían abordado por completo.

El presidente turco Tayyip Erdogan, que ayudó a forjar el acuerdo de granos del mar Negro, dijo que había sido informado después de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Ankara a principios de esta semana para reducir las tensiones sobre Ucrania que ninguna de las partes usaría armas nucleares, según una lectura de su comentarios a los periodistas.

El Kremlin dijo más tarde que ningún funcionario ruso estaba considerando el uso de armas nucleares. También acusó a Kiev de cambiar las reglas con respecto a posibles conversaciones de paz y pidió a Washington que empuje a Ucrania hacia la diplomacia.

Los embajadores de la OTAN sostuvieron conversaciones de emergencia el miércoles para responder a la explosión del martes en una instalación de granos en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, la primera extensión mortal de la guerra al territorio de la alianza occidental.

Sin embargo, el presidente polaco, Andrzej Duda, dijo que el misil parecía ser un cohete S-300 de fabricación soviética que probablemente fue disparado accidentalmente "por la defensa antiaérea ucraniana", no por Rusia. Rusia y Ucrania usan el misil.

El jefe de la OTAN dijo que Rusia, no Ucrania, era la culpable de iniciar la guerra con su invasión de febrero y el lanzamiento de decenas de misiles el martes que activaron las defensas ucranianas. "Esto no es culpa de Ucrania. Rusia tiene la responsabilidad final mientras continúa su guerra ilegal contra Ucrania", dijo el secretario general, Jens Stoltenberg, a periodistas en Bruselas.

Sin embargo, Zelenski dijo: "No tengo ninguna duda de que no fue nuestro misil", basándose en informes del ejército de Ucrania en los que el presidente dijo que "no puede dejar de confiar". Un asesor del presidente polaco dijo que es probable que Ucrania obtenga acceso al sitio de la explosión que ha solicitado.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuestionó la afirmación de Zelenski de que el misil no era ucraniano y dijo a periodistas en la Casa Blanca el jueves que "esa no es la evidencia".

Moscú había negado su responsabilidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que el "caos" en torno a las acusaciones de participación rusa en la explosión era "parte de una campaña antirrusa sistemática de Occidente". (Reportes de las oficinas de Reuters; Escrito por Cynthia Osterman, Simon Cameron-Moore y Gareth Jones; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters