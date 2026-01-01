RESUMEN-Rusia y Ucrania intercambian acusaciones de ataques a civiles en Año Nuevo

KIEV, 1 ene (Reuters) - Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de atacar a civiles durante el Año Nuevo: Moscú informó de un ataque mortal contra un hotel en el territorio que ocupa en el sur de Ucrania, mientras que Kiev dijo que se había producido otro amplio ataque contra su suministro eléctrico

Los informes coinciden con intensas conversaciones destinadas a poner fin a la guerra de casi cuatro años, supervisadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos países han dicho que el otro está haciendo todo lo posible para influir en sus puntos de vista y dar forma al resultado.

"En Año Nuevo, Rusia trae deliberadamente la guerra. Más de 200 drones de ataque fueron lanzados sobre Ucrania en la noche", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Telegram, diciendo que la infraestructura energética en siete regiones de toda Ucrania había sido atacada.

Rusia acusó a Ucrania de matar al menos a 24 personas, entre ellas un niño, en un ataque con drones contra un hotel y una cafetería donde los civiles veían el Año Nuevo en una parte de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, controlada por Rusia.

El Ejército ucraniano, que ha acusado a Rusia de matar a muchos civiles en sus propios ataques contra ciudades ucranianas, no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Zelenski dijo que los ataques de Rusia en la temporada navideña demostraban que Ucrania no podía permitirse retrasos en los suministros de defensa aérea.

"(Nuestros) aliados tienen los nombres de los equipos que nos faltan. Esperamos que todo lo acordado con Estados Unidos a finales de diciembre para nuestra defensa llegue a tiempo", dijo, sin aclarar más.

LOS RUSOS DENUNCIAN UN "CRIMEN DE GUERRA"

Vladimir Saldo, el gobernador de la región instalado por Rusia, dijo que tres drones ucranianos habían alcanzado las celebraciones en Khorly, un pueblo costero, en lo que calificó de "ataque deliberado" contra civiles. Afirmó que muchas personas habían sido quemadas vivas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que, además de los 24 muertos, 50 personas habían resultado heridas, entre ellas seis menores que estaban siendo atendidos en el hospital.

"No hay duda de que el ataque fue planeado de antemano, con aviones no tripulados dirigidos deliberadamente a zonas donde los civiles se habían reunido para celebrar la Nochevieja", dijo el Ministerio en un comunicado, calificando el ataque de "crimen de guerra".

El lunes, Moscú acusó a Kiev de intentar atacar una residencia del presidente Vladímir Putin. Funcionarios ucranianos y europeos han afirmado que el incidente no se produjo y funcionarios de seguridad estadounidenses también habrían constatado que Ucrania no atacó la residencia. Rusia dijo el jueves que enviaría pruebas a Washington.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el ataque en la región de Jersón del que se informó ni las fotografías de lo que el servicio de prensa de Saldo dijo que eran las secuelas el jueves.

Las imágenes mostraban al menos un cadáver visible bajo una sábana blanca. El edificio mostraba signos de haber sufrido un incendio y había lo que parecían manchas de sangre en el suelo. La agencia de noticias rusa TASS publicó un video en el que se veían fragmentos de drones, algunos de ellos con inscripciones ucranianas.

Las autoridades ucranianas informan periódicamente de la muerte de civiles a causa de los ataques aéreos rusos, incluso en la ciudad de Jersón, controlada por Ucrania y situada cerca de la línea del frente.

El gobernador ucraniano de la región de Jersón, Oleksandr Prokudin, dijo que un hombre había muerto y una mujer de 87 años había resultado herida en los ataques contra la ciudad el jueves, y publicó un video en el que se veía el apartamento de la mujer gravemente dañado.

El viceprimer ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba, dijo que se habían atacado instalaciones ferroviarias en tres regiones, entre ellas un depósito de locomotoras y una estación en la región de Sumy, en la línea del frente.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el jueves que sus ataques habían alcanzado objetivos militares, así como infraestructuras energéticas que, afirmó, se utilizaban para apoyar al Ejército ucraniano.

En un informe separado, Saldo dijo más tarde que un niño de cinco años había muerto y tres personas más habían resultado heridas en un ataque ucraniano con drones contra un coche cerca de Tarasivka, otro pueblo costero, próximo a Khorly. No aportó pruebas.

Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo a TASS que había que perseguir a los autores del ataque contra el hotel y a sus comandantes.

Jersón es una de las cuatro regiones de Ucrania que Rusia reclamó como propias en 2022, una medida que Kiev y la mayoría de los países occidentales denunciaron como una apropiación ilegal de tierras. (Reporte de Max Hunder y Reuters; redacción de Philippa Fletcher; Editado en Español por Ricardo Figueroa)