RESUMEN - Sabalenka y Alcaraz se meten en cuartos del Abierto de Australia, Medvedev cae eliminado

*

Sabalenka, primera cabeza de serie, se deshace de canadiense Mboko

*

Alcaraz continúa su carrera hacia el Grand Slam venciendo a Paul

*

De Minaur y Zverev avanzan sin problemas a cuartos

*

Djokovic pasa tras la retirada del lesionado Mensik

*

Medvedev, expulsado por el estadounidense Tien

Por Ian Ransom y Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 25 ene (Reuters) - Aryna Sabalenka prolongó su dominio como reina del tie-break y alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia por cuarto año consecutivo. Carlos Alcaraz se unió a ella y Daniil Medvedev puso fin a su campaña el domingo.

Coco Gauff, tercera cabeza de serie, avanzó a sus terceros cuartos de final consecutivos con una vibrante victoria por 6-1, 3-6 y 6-3 sobre la astuta checa Karolina Muchova en un duelo disputado a última hora de la tarde en el Margaret Court Arena, mientras que Alexander Zverev y Alex de Minaur pasaron con facilidad.

Pero Medvedev, tres veces finalista, recibió otra dura lección de su némesis, Learner Tien. El ruso volvió a caer por 6-4 6-0 6-3 ante el estadounidense en Melbourne Park.

"Jugó muy bien, muy agresivo. Incluso cuando yo hacía buenos tiros, él me devolvía un tiro mejor", dijo Medvédev. "No encontré muchas soluciones hoy en la pista, lo que es raro, y no me he sentido así muchas veces en mi vida".

Un día después de que un calor abrasador desatara el caos en Melbourne Park, el servicio normal se reanudó cuando un cambio fresco trajo alivio a jugadores, aficionados y programadores del torneo.

Sabalenka, dos veces campeona y favorita, fue la primera en salir al campo en una mañana gloriosa, derrotando a la canadiense de 19 años Victoria Mboko por 6-1 7-6(1) en un partido de dos mitades.

La bielorrusa se mostró incontenible y aplastó a la adolescente en el primer set, que duró 31 minutos, y se adelantó 4-1 en el segundo, antes de que Mboko protagonizara una emocionante remontada.

Tras doblegar a Sabalenka en dos ocasiones y ponerse 6-5 en el marcador, Mboko se topó con un muro y la bielorrusa elevó su nivel de juego para sumar su vigésima victoria consecutiva en tie-break en Grand Slams, eclipsando el récord de 19 de Novak Djokovic entre Wimbledon 2005 y 2007.

"Estoy enfadado ahora mismo", bromeó Djokovic en respuesta a un post en X que destacaba la hazaña de Sabalenka.

EMPUJADO CON FUERZA La bielorrusa Sabalenka se deshizo en elogios hacia su joven rival.

"Es increíble ver a estas chicas surgir en el circuito", dijo la número uno del mundo, que ha alcanzado 13 cuartos de final de Grand Slam consecutivos.

Sabalenka se enfrentará en cuartos de final a la estadounidense Iva Jovic, de 18 años, que derrotó a la veterana kazaja Yulia Putintseva por 6-0 y 6-1 en el John Cain Arena, dos días después de deshacerse de Jasmine Paolini.

El torneo masculino ha deparado pocas sorpresas de la magnitud de las de Mboko y Jovic, ya que por primera vez en la era profesional de los Grand Slam, los cabezas de serie se han quedado fuera de los dieciseisavos de final.

Alcaraz, primer cabeza de serie, contribuyó a mantener el statu quo a pesar de enfrentarse a Tommy Paul, decimonoveno cabeza de serie y semifinalista en 2023.

Alcaraz parecía en control de crucero en una victoria por 7-6(6) 6-4 7-5 bajo el sol de la tarde en la Rod Laver Arena.

Paul, que en su día fue un rival difícil para Alcaraz, ha perdido ahora en tres superficies de Grand Slam contra el español, tras la paliza de cuartos de final del año pasado en el Abierto de Francia y su derrota de 2024 en Wimbledon.

"Supongo que la forma en que lo describiría es que, en cierto modo, te asfixia", dijo Paul sobre Alcaraz. "Te hace sentir que no tienes tiempo".

HÉROE LOCAL Alcaraz se enfrentará a continuación al australiano Alex de Minaur, que se deshizo del kazajo Alexander Bublik, décimo cabeza de serie, por 6-4, 6-1 y 6-1 para alcanzar sus segundos cuartos de final consecutivos en Melbourne Park.

"Estoy súper contento con mi nivel, estoy emocionado por el siguiente", dijo De Minaur, que busca ser el primer australiano en ganar el torneo desde el triunfo de su compatriota Mark Edmondson hace cinco décadas.

"Voy a tener que salir a por todas y estoy emocionado por la batalla contra Carlitos".

El subcampeón del año pasado, Alexander Zverev, mantuvo el rumbo en su intento de lograr un esquivo primer título de Grand Slam, al vencer a Francisco Cerundolo por 6-2 6-4 6-4.

Mientras se disputaba la cuarta ronda en la pista, Djokovic recibió la noticia de que había alcanzado los cuartos de final, ya que su rival de cuarta ronda, Jakub Mensik, se retiró por una lesión abdominal un día antes de su enfrentamiento.

Gauff, dos veces campeona de Grand Slam, vio cómo se le escapaban de las manos tres bolas de partido antes de imponerse a Muchova, 19ª cabeza de serie y exsemifinalista.

Gauff, que se enfrentará a Elina Svitolina después de que la ucraniana se impusiera a Mirra Andreeva por 6-2 y 6-4, comentó: "Ella ha mejorado mucho su juego y creo que a veces he estado un poco pasiva".

"Creo que hoy no entré en pánico... Sabía que tenía que capitalizar esas oportunidades en el tercer set y lo hice".

(Reporte de Ian Ransom y Shrivathsa Sridhar en Melbourne; información adicional de Rohith Nair en Bengaluru; edición de Peter Rutherford y Ed Osmond. Editado en español por Natalia Ramos)