Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 16 ene (Reuters) - Iga Swiatek super√≥ el martes una prueba de fuego inicial en su b√ļsqueda de su primer t√≠tulo en el Abierto de Australia, antes de que el espa√Īol Carlos Alcaraz cerrara la tercera jornada con una entretenida victoria sobre el veterano franc√©s Richard Gasquet.

La polaca, n√ļmero uno del mundo, tuvo un debut dif√≠cil en unas condiciones calurosas que pusieron en problemas a los jugadores durante toda la jornada, incluido el brit√°nico Jack Draper, que se sinti√≥ mal f√≠sicamente tras vencer al estadounidense Marcos Gir√≥n.

No obstante, Swiatek, cuatro veces ganadora de torneos del Grand Slam, respondió con estilo y remontó dos veces un "break" en contra para ganar por 7-6 (7-2) y 6-2 a la estadounidense Sofia Kenin.

"No ha sido la primera ronda m√°s f√°cil", dijo Swiatek, que acumula una racha de 17 victorias consecutivas tras sus triunfos en Pek√≠n y en el WTA Finals del a√Īo pasado, as√≠ como su gesta en la United Cup, donde gan√≥ cinco partidos individuales seguidos.

"Sentí que andaba mal con los tiempos. La temperatura fue la más alta que en cualquier partido que he jugado aquí y necesitaba adaptarme, ya que las pelotas volaban en estas condiciones", agregó.

Alcaraz se libr√≥ de lo peor del calor en su regreso al torneo, que se perdi√≥ el a√Īo pasado. En una sesi√≥n nocturna en la Rod Laver Arena, el tenista de 20 a√Īos se impuso por 7-6 (7-5), 6-1 y 6-2 a un hombre que gan√≥ su primer partido en el circuito ATP un a√Īo antes de su nacimiento.

El espa√Īol, que visti√≥ un chaleco sin mangas, se vio superado al principio por Gasquet, 131 del ranking, que logr√≥ algunos golpes ganadores de rev√©s para ponerse a dos puntos de llevarse el primer set en el "tie-break". No obstante, Alcaraz reaccion√≥ y encaden√≥ tres puntos consecutivos, y una vez que tuvo el primer set en el bolsillo, no tuvo problemas.

"No he tenido una buena racha los a√Īos que he jugado aqu√≠, pero hoy me he sentido muy bien", dijo Alcaraz, que participa por tercera vez en el Grand Slam inaugural del a√Īo y se medir√° ahora al italiano Lorenzo Sonego en segunda ronda. "Me cost√≥ un poco en el primer set y Richard estaba jugando muy bien, pero al final creo que he jugado a un nivel bastante bueno".

El buen momento de forma de Swiatek se pondrá a prueba al máximo en la primera semana, en la que intentará poner rumbo a su primer título en el Abierto de Australia. Kenin demostró ser una dura adversaria y a continuación le espera la finalista de 2022, la estadounidense Danielle Collins, que derrotó a la excampeona Angelique Kerber por 6-2, 3-6 y 6-1.

En otro atractivo duelo femenino de primera ronda, la tercera cabeza de serie, Elena Rybakina, tuvo un comienzo flojo, pero aceler√≥ cuando era necesario para derrotar a la checa Karolina Pliskova, ex n√ļmero uno del mundo, por 7-6 (8-6) y 6-4 en una batalla de grandes sacadoras.

La británica Emma Raducanu, excampeona del Abierto de Estados Unidos, protagonizó un alentador regreso a los Grand Slam tras someterse a una operación y se impuso a la estadounidense Shelby Rogers por 6-3 y 6-2.

La bielorrusa Victoria Azarenka, bicampeona en Australia, tuvo que emplearse a fondo para vencer a la italiana Camila Giorgi por 6-1, 4-6 y 6-3.

Presión sanguínea

Draper necesitó cinco sets para derrotar a Girón, le tuvieron que revisar la presión sanguínea a mitad de partido y tuvo que buscar una papelera al lado de la pista para vomitar justo después de sellar la victoria.

"Me sentí un poco mal porque, obviamente, acababa de ganarle y me dije: 'Tengo que darte la mano, amigo, pero tengo que ir a la papelera'", dijo Draper.

El noruego Casper Ruud, und√©cimo preclasificado, disfrut√≥ del sol durante su rutinaria victoria por 6-1, 6-3 y 6-1 sobre Albert Ramos-Vi√Īolas.

"En casa hace 20 grados bajo cero, así que es todo un cambio. Es mucho más agradable estar con el calor del verano", declaró.

Grigor Dimitrov, que viene de ganar en Brisbane, remontó un set en contra para derrotar a Marton Fucsovics por 4-6, 6-3, 7-6(7-1) y 6-2, mientras que el sexto cabeza de serie, Alexander Zverev, se impuso a su compatriota alemán Dominik Koepfer en cuatro sets.

(Reporte adicional de Martyn Herman en Londres; editado en espa√Īol por Carlos Serrano )