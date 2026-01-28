RESUMEN-Temor a virus Nipah provoca controles aeroportuarios en Asia tras confirmarse dos casos en India

Por Rishika Sadam y Jatindra Dash

NUEVA DELHI/BANGKOK/SINGAPUR, 28 ene (Reuters) -

Las autoridades de Singapur, Hong Kong, Tailandia y Malasia han tomado medidas urgentes para impedir que el virus Nipah, altamente letal y propenso a epidemias, se extienda más allá de India, poniendo en marcha controles de temperatura en los aeropuertos y otras medidas de detección.

La Organización Mundial de la Salud clasifica el Nipah como patógeno prioritario por su capacidad para desencadenar brotes epidémicos rápidos, su tasa de letalidad del 40% al 70% y el hecho de que no exista vacuna ni cura aprobadas. A finales de diciembre se confirmaron dos infecciones en India.

El virus, transmitido por murciélagos frugívoros y animales como los cerdos, puede desencadenar una fiebre cerebral mortal en los seres humanos y también puede propagarse de forma directa de persona a persona por contacto estrecho. Se están desarrollando varias vacunas, pero siguen en fase de pruebas.

Las dos personas infectadas en diciembre en el estado de Bengala Occidental, en el este indio, eran trabajadores sanitarios y ambos están recibiendo tratamiento en un hospital local, según declaró a Reuters un funcionario de salud del distrito.

Las autoridades han identificado y rastreado 196 contactos relacionados con los dos casos, ninguno de los cuales ha mostrado síntomas y todos han dado negativo en las pruebas del virus, según informó el Ministerio de Salud indio en un comunicado a última hora del martes.

"Se están difundiendo cifras especulativas e incorrectas sobre los casos de enfermedad por el virus Nipah", indicó el comunicado. "Se reforzaron la vigilancia, las pruebas de laboratorio y las investigaciones sobre el terreno (...) lo que garantizó la contención oportuna de los casos".

Los informes sobre las infecciones pusieron en alerta a las autoridades de las naciones vecinas del sudeste asiático, así como de Nepal y Hong Kong.

CONTROL DE TEMPERATURA

La Agencia de Enfermedades Transmisibles de Singapur informó el miércoles de que establecerá controles de temperatura en su aeropuerto para los vuelos procedentes de las zonas afectadas por las infecciones en India.

El Ministerio del Trabajo está intensificando la vigilancia de los trabajadores inmigrantes recién llegados del sur de Asia, e implicando a los proveedores de atención primaria para que aumenten la vigilancia.

"También estamos en contacto con nuestros homólogos del sur de Asia para comprender mejor la situación. Se está trabajando en el establecimiento de una plataforma mundial para que los países informen de la secuenciación genómica de los casos detectados", señaló la agencia en un comunicado.

Un portavoz de la autoridad aeroportuaria de Hong Kong declaró que se están facilitando las medidas de control sanitario reforzadas aplicadas por el Departamento de Salud en el aeropuerto internacional de Hong Kong, incluido el control de la temperatura en las puertas de embarque para los pasajeros procedentes de India.

REFUERZO EN TAILANDIA

Tailandia reforzó más temprano en la semana las medidas de control aeroportuario, y su vecina Malasia hizo lo propio.

El Ministerio de Salud tailandés designó zonas de estacionamiento para los aviones procedentes de zonas infectadas por el virus Nipah y los pasajeros deben cumplimentar una declaración sanitaria antes de pasar el control de inmigración.

El Ministerio de Salud de Malasia declaró que está reforzando la preparación mediante controles sanitarios en los puertos de entrada internacionales, sobre todo para las llegadas de países considerados de riesgo.

"El ministerio se mantiene vigilante ante el riesgo de transmisión transfronteriza tras las infecciones esporádicas en otros países", declaró el miércoles en un comunicado.

La autoridad china de control de enfermedades afirmó el martes que no se habían detectado infecciones por Nipah en el país, pero que existen riesgos de casos importados, según informó el martes la cadena estatal CCTV.

Nepal, que comparte una transitada frontera con India, declaró que está en "alerta máxima" y reforzó los controles a los viajeros. Funcionarios del Ministerio de Salud dijeron que se notificó a los puntos fronterizos con India y China que se mantengan vigilantes y controlen los casos sospechosos.

EL NIPAH NO ES NUEVO EN INDIA

El Nipah se identificó por primera vez en 1998 durante un brote entre criadores de cerdos en Malasia y Singapur, aunque los científicos creen que ha circulado en zorros voladores durante milenios y advierten de que una cepa mutada y altamente transmisible podría surgir de los murciélagos.

India registra con regularidad infecciones esporádicas, sobre todo en el estado meridional de Kerala, considerado una de las regiones del mundo con mayor riesgo de brotes de Nipah. El virus se ha relacionado con la muerte de decenas de personas en Kerala desde que apareció allí por primera vez en 2018. Los casos de Bengala Occidental son los primeros del estado en casi dos décadas, después de cinco infecciones mortales en 2007, informaron los medios locales.

Reporte de Rishika Sadam en Hyderabad, Jatindra Dash en Bhubaneswar (India), Panarat Thepgumpanat y Chayut Setboonsarng en Bangkok, Jun Yuan Yong en Singapur, Julie Zhu en Hong Kong, Qiaoyi Li, Yukun Zhang y Ryan Woo en Pekín y Gopal Sharma en Katmandú; escrito por YP Rajesh en Nueva Delhi; editado en español por Carlos Serrano