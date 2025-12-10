RESUMEN-Una Fed dividida baja las tasas, señala una pausa y un recorte en 2026

*

La Fed baja la tasa de interés un cuarto de punto porcentual

Tres autoridades discrepan de la decisión

Responsables monetarios prevén una baja de tasas en 2026

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 10 dic (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos recortó las tasas de interés el miércoles, en otra votación dividida, pero señaló que probablemente detendrá las reducciones de los costos de endeudamiento hasta que haya señales más claras sobre la dirección del mercado de trabajo y la inflación que "sigue siendo algo elevada".

Las nuevas proyecciones publicadas tras la reunión de dos días del banco central de Estados Unidos mostraron que, en promedio, los responsables monetarios ven solo un recorte de un cuarto de punto porcentual en 2026, la misma perspectiva que en septiembre.

Los banqueros centrales esperan que la inflación se desacelere a alrededor del 2,4% a finales del próximo año, pese a que el crecimiento económico se acelerará a un 2,3%, más que la tendencia, y la tasa de desempleo se mantendrá en un 4,4%.

"Al considerar el alcance y el calendario de los ajustes adicionales en el rango objetivo de los tipos de los fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes", dijo el Comité Federal de Mercado Abierto, con una redacción que en el pasado se ha usado para señalar una pausa en las medidas de política monetaria, una perspectiva que contradice las expectativas del mercado de dos recortes el próximo año.

La decisión de reducir la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, al rango del 3,50%-3,75%, suscitó tres votos en contra. Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, se unió a Jeffrey Schmid, jefe de la Fed de Kansas City, para argumentar que el tipo debería mantenerse sin cambios, y Stephen Miran, gobernador del banco central, abogó de nuevo por una reducción mayor, de medio punto porcentual.

El comunicado de política monetaria y las proyecciones se elaboraron sin tener en cuenta los últimos informes sobre empleo e inflación, por la paralización del Gobierno, y en su lugar se basaron en los "indicadores disponibles", que según los funcionarios de la Reserva Federal incluyen sus propias encuestas internas, contactos con la comunidad y datos privados.

Los datos oficiales más recientes sobre desempleo e inflación corresponden a septiembre, y muestran un aumento de la tasa de desempleo del 4,3% al 4,4%, mientras que la medida de inflación preferida por la Reserva Federal también aumentó ligeramente del 2,7% al 2,8%.

La semana que viene se publicarán los datos de empleo e inflación de noviembre, seguidos más tarde de un informe detallado sobre el crecimiento económico del tercer trimestre.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa a las 1930 GMT para dar más detalles sobre la reunión. (Reporte de Howard Schneider; contribución de Ann Saphir y Michael S. Derby; edición en español de Javier López de Lérida)