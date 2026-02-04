Retira su acusación sin retractarse la mujer que denunció por abuso sexual a una figura de la izquierda española

La actriz y presentadora que denunció por abuso sexual a la figura de la izquierda española Íñigo Errejón, anunció este miércoles que retiró su acusación harta de sentirse sola en el caso, aunque el juicio aún podría llevarse a cabo.

"He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón", anunció Elisa Mouliaá en la red social X, aclarando que "no es una retractación".

Mouliáa lamentó que, pese a que hubo "denuncias anónimas" contra el político de 42 años del partido de izquierda radical Sumar, solo ella dio el paso de llegar a la justicia.

"Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo", lamentó.

"No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así", aseguró.

El juicio a Errejón, que dimitió de sus cargos y abandonó la escena pública, aún podría seguir adelante, porque Mouliaá no era la única acusadora.

En España existe la figura de la "acusación popular", por la que ciudadanos, asociaciones o partidos, pueden personarse en una causa contra alguien, algo que ocurrió en este caso, cuyo juicio estaba confirmado pero aún no tenía fecha

"Termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo", sentenció la actriz.

Mouliaá denunció haber sido víctima de tocamientos y besos no consentidos de Errejón una noche en 2021, mientras el político sostenía que todo fue consentido.

Aun así, Errejón admitió "errores" y dejó la política en octubre de 2024.

El caso de este cofundador de Podemos en 2014 y luego portavoz en el Congreso de Sumar, socio de los socialistas en el actual gobierno de coalición, fue un golpe para la izquierda en España y para el Gobierno de Pedro Sánchez, que han hecho bandera de la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.