Retirada de EEUU del tratado sobre el clima es "colosal autogol", dice jefe ONU para el clima

LONDRES, 8 ene (Reuters) - La decisión de Estados Unidos de retirarse del principal tratado de la ONU sobre el clima es un "colosal autogol" que perjudicará a la economía, el empleo y el nivel de vida del país declaró el jueves el responsable de Naciones Unidas para el clima, Simon Stiell.

"Mientras todas las demás naciones avanzan juntas, este último paso atrás en el liderazgo mundial, la cooperación climática y la ciencia sólo puede perjudicar a la economía, el empleo y el nivel de vida de Estados Unidos, a medida que los incendios forestales, las inundaciones, las mega tormentas y las sequías empeoran rápidamente", dijo Stiell en un comunicado.

"Es un colosal gol en nuestro propio arco que dejará a Estados Unidos menos seguro y menos próspero", dijo.

(Reporte de William James; Edición de Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)