Retirada una alerta de tsunami para el este de Rusia tras un terremoto de magnitud preliminar 7,4

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - La costa oriental de Rusia ha dejado de encontrarse bajo alerta de tsunami poco menos de tres horas después de la declaración de un seísmo de magnitud preliminar 7,4 a 144 kilómetros al este de la península de Kamchatka, a una profundidad de 20 kilómetros, a las 08.49 horas. El servicio de alerta del Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos ha cancelado una alerta que había llegado a declarar a la zona afectada bajo "amenaza" de tsunami y también emitió un aviso reducido, y ahora también anulado, por posible fuerte oleaje para el archipiélago de Hawái. Como medida de prevención, no obstante, el Ministerio de Emergencias de Rusia ha recomendado a la población de las zonas afectadas que se desplazaran a lugares elevados aunque ha querido incidir en que "no se está llevando a cabo la evacuación de la población en las zonas pobladas del territorio de Kamchatka", según un mensaje publicado en su canal de Telegram. Desde la declaración del seísmo de 7,4, el Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, ha constatado más de una decena de réplicas a menor profundidad (10 kilómetros), algunas con una magnitud preliminar de 6,7. De momento no hay constancia de víctimas ni heridos.

LA NACION Terremotos

Rusia

Rusia servicio-de-noticias