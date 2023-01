Retiran los servicios de seguridad al ex primer ministro búlgaro

Petkov afirma que no hubo exportación directa de armas a Ucrania

El ex primer ministro Kiril Petkov ha confirmado este jueves en el Parlamento búlgaro que ya no gozará de los servicios del Servicio de Seguridad Nacional (NSS) debido a que, según el organismo, "no hay peligro para su vida".

El partido Renacimiento presentó un proyecto de ley recientemente para cambiar la ley que regula el NSS con el objetivo de garantizar que los altos cargos políticos disfruten de estos servicios de seguridad solo hasta el final de su mandato y no hasta cuatro años después de dejar el cargo.

Actualmente los ex primeros ministros Boyko Borisov y Stefan Yanev utilizan la seguridad de este cuerpo del Estado. La aprobada medida se puso en marcha debido a los enormes gastos que ocasionan los constantes cambios de primeros ministros en el país, según ha informado el diario 'Dnevnik'.

Este cambio se produce después de una polémica por una publicación en el diario alemán 'Die Welt' en la víspera, en la que se especifica que, durante el mandato de Petkov, Bulgaria suministró en secreto combustible y armas de la era soviética a Ucrania.

Sin embargo, Petkov ha aclarado que "no hubo exportación directa a Ucrania". "Nuestros socios de Polonia y Rumanía, de Estados Unidos y Reino Unido compraron armas de la industria búlgara. Sí, algunas de estas armas fueron al ejército ucraniano, pero esto no significa que Bulgaria exportara: es porque nuestros socios importaron a Ucrania", ha zanjado.

El Gobierno de Petkov, destituido por una moción de censura en junio presentada por Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), no pudo enviar armamento militar a Kiev hasta diciembre debido a que el Partido Socialista, aliado de coalición de gobierno, bloqueó en mayo esta posibilidad.

Sin embargo, a pesar de que Bulgaria no había enviado armamento hasta entonces, sus proveedores exportaron un gran número de armas al país. En agosto, Sofía aprobó acuerdos para la exportación de armas por un valor de más de 500 millones de euros.

