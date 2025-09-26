Retiran tortillas de grupo español Palacios en Francia por casos de botulismo

Las autoridades sanitarias de Francia anunciaron este viernes la retirada del mercado de varias referencias de tortillas de patata del grupo español Palacios después de que se confirmaran dos casos de botulismo.

Los artículos retirados son tortillas de patata, con y sin cebolla, de 500 gramos, comercializadas por los supermercados Intermarché, Netto y Carrefour.

La medida no atañe a las otras referencias de tortillas del grupo Palacios, líder español en la producción de pizzas y tortillas, según un comunicado de los ministerios de Agricultura y de Salud.

"Se informó a las autoridades sanitarias de dos casos confirmados de botulismo en Bretaña [en el oeste del país], tras el consumo de tortillas producidas en España en una fábrica del grupo Palacios", indicaron ambos ministerios.

Según esas autoridades, unos análisis realizados por el Instituto Pasteur "confirman la presencia de la bacteria en restos de tortilla consumida por uno de los casos".

Los resultados del análisis fueron compartidos con las autoridades españolas "para identificar todas las referencias de tortillas susceptibles de estar afectadas".

La enfermedad se declara normalmente entre 12 y 72 horas después de haber consumido el alimento contaminado y los primeros síntomas son dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarrea, además de fallos en la vista, problemas para hablar y tragar y debilidad muscular.

El botulismo, una enfermedad rara pero grave, está provocada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum.

Cuando son atendidas a tiempo, la mayoría de las personas enfermas se recuperan sin secuelas, pero el tratamiento y la convalecencia pueden llevar meses.

