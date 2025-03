Retirarán retrato de Trump del Capitolio de Colorado que el mandatario dijo estaba "distorsionado"

DENVER (AP) — Un retrato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encuentra en el Capitolio del estado de Colorado será retirado después de que el mandatario afirmara que estaba "deliberadamente distorsionado", dijeron el lunes funcionarios estatales.

Los demócratas de la Cámara de Representantes dijeron en un comunicado que la pintura al óleo sería retirada a petición de los líderes republicanos en la Legislatura.

"Si el Partido Republicano quiere gastar tiempo y dinero en qué retrato de Trump cuelga en el Capitolio, entonces eso depende de ellos", expresaron los demócratas.

El retrato fue pintado por la artista Sarah Boardman durante el primer mandato de Trump y se develó en 2019. Los republicanos de Colorado recaudaron más de 10.000 dólares a través de una cuenta de GoFundMe para encargar la pintura al óleo.

El domingo por la noche, Trump dijo en su plataforma Truth Social que preferiría no tener ninguna imagen en lugar de la que cuelga en el Capitolio de Colorado. El republicano elogió un retrato cercano del expresidente Barack Obama, también de Boardman, diciendo que "se ve maravilloso".

Los retratos están bajo la supervisión del Comité Asesor del Edificio de Colorado.

Boardman no respondió de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Anteriormente dijo a The Denver Post que era importante que sus representaciones de Obama y Trump parecieran "apolíticas".

___

Bedayn es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que asigna periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.