Retiro de fórmulas infantiles de Nestlé se amplía a China y Brasil

LONDRES, 7 ene (Reuters) - El retiro de algunos lotes de productos de nutrición infantil por parte de Nestlé en Europa se ha extendido a América y Asia, incluidos China y Brasil, según se desprende de un recuento de la empresa y de declaraciones de los ministerios nacionales de salud.

Todavía no se ha confirmado ninguna enfermedad relacionada con los lotes de leche de fórmula SMA, BEBA, NAN y Alfamino que Nestlé ha retirado por posible contaminación con cereulida, una toxina que puede provocar náuseas y vómitos.

Al menos 37 países, entre ellos la mayoría de los Estados europeos, así como Australia, Brasil, China y México, han emitido advertencias sanitarias por la posible contaminación de las fórmulas infantiles.

El retiro de productos aumenta la presión sobre el fabricante de KitKat y Nescafé y su nuevo presidente ejecutivo, Philipp Navratil, que trata de reactivar el crecimiento mediante una revisión de la cartera tras cambios en la dirección, y las acciones de Nestlé han bajado alrededor de un 4,5% en lo que va de semana.

El Ministerio de Salud de Brasil dijo el miércoles que la retirada de Nestlé era una medida preventiva tras detectarse la toxina en productos procedentes de los Países Bajos.

Nestlé Australia dijo que los lotes retirados habían sido fabricados en Suiza, mientras que Nestlé China dijo que estaba retirando lotes de leche de fórmula importados de Europa.

El Ministerio de Salud austriaco informó el martes que el retiro afectaba a más de 800 productos de más de 10 fábricas y era el mayor en la historia de Nestlé. Un portavoz de Nestlé no pudo verificar eso.

Nestlé dijo el martes que había analizado todo el aceite de ácido araquidónico y las mezclas de aceite correspondientes utilizadas en la producción de sus productos de nutrición infantil potencialmente afectados después de que se detectó un problema de calidad en un ingrediente de un importante proveedor.

Ahora está aumentando la producción y activando proveedores alternativos del aceite ácido para mantener el suministro. (Reporte de Alexander Marrow en Londres e Igor Sodre en Sao Paulo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)