Retoman los interrogatorios en el juicio a Bolsonaro por golpismo en Brasil

La Corte Suprema de Brasil comenzó este martes el segundo día de interrogatorios al expresidente Jair Bolsonaro y excolaboradores suyos acusados de un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022, un juicio inédito en tiempos de democracia en el gigante suramericano.

Bolsonaro, de 70 años, es acusado de liderar una "organización criminal" para desconocer los resultados de los comicios de octubre de 2022 e impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro y siete excolaboradores podrían ser condenados a penas de hasta 40 años de prisión por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.

Según la fiscalía, la trama golpista no se llevó a cabo por la oposición de altos mandos militares.

De los ocho coacusados, la mitad fue interrogada desde el lunes. Bolsonaro es el sexto en el orden dispuesto por el tribunal. Como el día anterior, el exmandatario se hallaba el martes en la sala del Supremo Tribunal Federal de Brasilia junto a otros procesados y los abogados de la defensa, constató un periodista de AFP. El primero en ser interrogado el lunes, la exmano derecha de Bolsonaro, Mauro Cid, ratificó que el ultraderechista consideró un plan para implementar un "estado de sitio" y "rehacer las elecciones" en 2022. Cid, un teniente coronel que firmó un acuerdo para delatar a sus exaliados a cambio de beneficios judiciales, dijo que Bolsonaro "recibió y leyó" el documento presentado por asesores suyos que preveía la "prisión de autoridades" y la creación de un "consejo electoral" para volver a celebrar los comicios. Sin embargo, el resto de coacusados interrogados hasta el momento negaron la mayoría de acusaciones. Almir Garnier, comandante de la Marina durante el gobierno de Bolsonaro, negó que el ultraderechista y otros altos mandos militares discutieran eventuales implementaciones de medidas de emergencia para cancelar la victoria electoral de Lula. "No vi ningún documento, no fue presentado un documento", dijo Garnier a las preguntas del juez Alexandre de Moraes, relator del caso, a quien Bolsonaro ha llamado "dictador". - "Nunca usé esa expresión" - Garnier, que al igual que el resto de militares enjuiciados viste de traje y no de uniforme, también negó haber puesto a disposición de Bolsonaro las tropas de la Marina, como había afirmado un testimonio del juicio. "Nunca usé esa expresión", dijo el almirante. También declaró el lunes el exdirector de la agencia brasileña de inteligencia y diputado Alexandre Ramagem. Ramagem negó haber desinformado sobre el proceso electoral y aseguró que nunca compartió con Bolsonaro sus "anotaciones privadas" sobre un supuesto fraude en las urnas, que según la fiscalía habrían servido para fomentar el golpe. Sentado frente a Moraes, junto a los otros acusados y sus abogados, Bolsonaro ha escuchado las deliberaciones con un aire despreocupado, tomando ocasionalmente notas. Pese a las acusaciones, el exmandatario, que se declara inocente y un perseguido político, dijo el lunes tener "la conciencia tranquila". La defensa de Bolsonaro se abalanzó sobre los momentos de duda y desmemoria del excolaborador Mauro Cid, que se mostró por momentos titubeante. El abogado Celso Vilardi criticó las "contradicciones" y la "memoria absolutamente selectiva" de Cid, y celebró el lunes una audiencia "excelente" para los esfuerzos de la defensa del expresidente de anular el proceso judicial en su contra. Los interrogatorios tienen lugar en la sede del Supremo Tribunal Federal, uno de los edificios vandalizados por seguidores bolsonaristas en enero de 2023 para pedir a los militares que derrocaran a Lula, hechos que la fiscalía también vincula al expresidente. Tras esta etapa, la corte aún podría escuchar nuevos testigos, además de los argumentos finales de las partes, antes de que los magistrados empiecen la votación. rsr/app/mel