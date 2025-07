Retórica religiosa de Trump choca con la política secular de Canadá

MONTREAL, Canadá (AP) — A lo largo de su nuevo mandato, comenzando con su discurso inaugural, el presidente Donald Trump ha dicho que fue "salvado por Dios" para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. En Canadá, el primer ministro Mark Carney rara vez evoca la religión en público; su discurso de victoria en abril nunca utilizó la palabra Dios. "Canadá para siempre. Vive le Canada", concluyó.

Mientras Canadá y Estados Unidos ahora se enfrentan por las amenazas arancelarias de Trump y su ocasional intimidación, la retórica de los líderes refleja una diferencia notable entre sus naciones. La religión juega un papel mucho más discreto en la esfera pública en Canadá que en su vecino del sur.

Trump posó frente a una casa parroquial episcopal vandalizada sosteniendo una Biblia. Invita a pastores a la Oficina Oval para orar con él. Su aliado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dice que la mejor manera de entender su propia visión del mundo es leer la Biblia.

Tales exhibiciones de alto nivel con temas religiosos serían poco probables y casi con certeza impopulares en Canadá, donde Carney, al igual que sus predecesores recientes, generalmente evita la discusión pública de su fe. (Es un católico que apoya los derechos al aborto).

También hay diferencias más amplias. La tasa de asistencia regular a la iglesia en Canadá es mucho más baja que en Estados Unidos. Los cristianos evangélicos no tienen ni de cerca la influencia política en Canadá que tienen al sur de la frontera. No hay una campaña importante en Canadá para colocar los Diez Mandamientos en las escuelas públicas o para promulgar prohibiciones generales del aborto.

Kevin Kee, profesor y exdecano de la Universidad de Ottawa, ha escrito sobre los paisajes religiosos contrastantes de Estados Unidos y Canadá, explorando el ascenso del evangelista estadounidense Billy Graham para convertirse en confidente de numerosos presidentes de Estados Unidos.

El cristianismo, dijo Kee, no ha permeado la política canadiense moderna hasta ese punto.

"Tenemos un liderazgo político que mantiene su religión en silencio", dijo Kee. "Hacer ese tipo de declaración en Canadá es crear una situación de nosotros/ellos. No hay una manera fácil de mantener a todos felices, así que la gente lo mantiene en silencio".

Una pérdida dramática del poder católico en Quebec

La provincia mayoritariamente francófona de Quebec proporciona un ejemplo distintivo de la inclinación de Canadá hacia el secularismo. La Iglesia Católica fue la fuerza dominante en Quebec durante la mayor parte de su historia, con una influencia abrumadora sobre las escuelas, la atención médica y la política.

Eso cambió drásticamente en la llamada Revolución Tranquila de la década de 1960, cuando el gobierno provincial tomó el control de la educación y la atención médica como parte de una campaña más amplia para reducir el poder de la iglesia.

La tasa de asistencia regular a la iglesia entre los católicos de Quebec se desplomó de una de las más altas en Canadá a una de las más bajas.

Entre los canadienses religiosamente devotos, en Quebec y otras provincias, algunos son francos sobre sentirse marginados en un país en gran parte secular.

"Me siento aislada porque nuestras visiones cristianas tradicionales son vistas como anticuadas o no acordes con los tiempos", dijo Mégane Arès-Dubé, de 22 años, después de que ella y su esposo asistieran a un servicio en una iglesia bautista reformada conservadora en Saint Jerome, a unas 30 millas (casi 50 kilómetros) al norte de Montreal.

"Contrario a Estados Unidos, donde los cristianos están más representados en los funcionarios electos, los cristianos realmente no están representados en Canadá", agregó. "Rezo para que Canadá despierte."

El pastor principal de la iglesia, Pascal Denault, tiene sentimientos encontrados sobre el legado de la Revolución Tranquila.

"Por muchos aspectos, eso fue bueno", dijo. "Antes de eso, era principalmente el clero católico el que controlaba muchas cosas en la provincia, así que no teníamos libertad religiosa."

No obstante, Denault desea una visión pública más positiva de la religión en Canadá.

"A veces, el secularismo se convierte en una religión en sí misma, y quiere silenciar cualquier discurso religioso en la esfera pública", dijo. "Lo que esperamos es que el gobierno reconozca que la religión no es un enemigo a combatir, sino más bien una fuerza positiva a fomentar."

Denault recientemente presentó un episodio de podcast centrado en Trump; luego compartió algunos pensamientos sobre el presidente.

"Tendemos a pensar que Trump está usando más el cristianismo como una herramienta para su influencia, en lugar de ser un cristiano genuino", dijo. "Pero los cristianos, creo, aprecian algunas de sus posturas sobre diferentes cosas."

Las tácticas relacionadas con la religión de Trump, como posar con la Biblia en sus manos, no serían bien recibidas por los canadienses, dijo Denault.

"Verían eso como algo incorrecto. El servidor público no debería identificarse con una religión específica", dijo Denault. "No creo que la mayoría de los canadienses votaría por ese tipo de político."

Abundan los edificios de iglesias reutilizados en Montreal

En el barrio de Hochelaga-Maisonneuve en Montreal, el horizonte está salpicado de cruces en lo alto de campanarios, pero muchas de esas iglesias están sin uso o reutilizadas.

Durante décadas, los trabajadores de fábricas y puertos adoraron en la Iglesia Saint-Mathias-Apotre. Hoy es un restaurante que sirve comidas asequibles diariamente para más de 600 residentes.

El gerente de Le Chic Resto Pop, Marc-Andre Simard, creció católico y ahora, como muchos de su personal, se identifica como no afiliado religiosamente. Pero aún intenta honrar algunos valores fundamentales del catolicismo en el restaurante sin fines de lucro, que conserva las puertas de madera originales de la iglesia e incluso sus confesionarios.

“Todavía hay espacio para estar juntos, para tener algún tipo de comunión, pero es alrededor de la comida, no de la fe”, dijo Simard durante un descanso para almorzar, sentado cerca de lo que solía ser el altar de la antigua iglesia.

Simard dice que la medida en que la Iglesia Católica controlaba gran parte de la vida pública en Quebec debería servir como una advertencia para Estados Unidos.

“Pasamos por lo que Estados Unidos está pasando ahora”, dijo.

En otro lugar de Montreal, un edificio que una vez albergó un convento católico ahora a menudo acomoda reuniones de la Asociación Humanista de Quebec.

El cofundador del grupo, Michel Virard, dijo que los canadienses franceses “saben de primera mano lo que era tener un clero entrometiéndose en sus asuntos”.

Ahora, dice Virard, “No hay una ‘voz religiosa excluyente’ en Canadá, solo intentos de excluir al clero de manipular las palancas del poder estatal y usar el dinero de los contribuyentes para promover un punto de vista religioso particular”.

Historia revela por qué el papel de la religión es tan diferente en EEUU y Canadá

¿Por qué Canadá y Estados Unidos, dos vecinos que comparten tantas tradiciones culturales y prioridades, son tan diferentes respecto al papel de la religión en la vida pública?

Según los académicos que han reflexionado sobre esa pregunta, su historia proporciona algunas respuestas. Estados Unidos, al independizarse de Gran Bretaña, eligió no tener una iglesia dominante establecida a nivel federal.

En Canadá, mientras tanto, la Iglesia Católica fue dominante en Quebec, y la Iglesia de Inglaterra, eventualmente llamada la Iglesia Anglicana de Canadá, fue poderosa en otros lugares.

El profesor Darren Dochuk, un canadiense que enseña historia en la Universidad de Notre Dame en Indiana, dice que el “desestablecimiento” de la religión en Estados Unidos “hizo la vida religiosa mucho más dinámica”.

“Este es un país en el que las comunidades de fe libres han podido competir en el mercado por su parte”, dijo.

“En el siglo XX, había una plétora de grupos religiosos en todo el espectro que competían vorazmente por el acceso al poder”, dijo. “Más recientemente, los evangélicos realmente están dominando eso. Los conservadores religiosos están imponiendo su voluntad en Washington." No ha habido un equivalente de auge basado en la fe en Canadá, dijo Dochuk, sugiriendo que la secularización de Canadá produjo "un declive precipitado en el poder de la religión como un operador importante en la política." Carmen Celestini, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Waterloo en Ontario, dijo que incluso cuando los políticos canadienses optan por un acercamiento basado en la fe, a menudo adoptan un enfoque multicultural, por ejemplo, visitando casas de culto sij, hindúes y judías, así como iglesias cristianas. El discurso de Trump sobre que Canadá se convierta en el estado 51 alimentó un mayor sentido de unidad nacional entre la mayoría de los canadienses y socavó la porción relativamente pequeña de ellos que se identifican como nacionalistas cristianos, dijo Celestini. "Canadá se unió más como nación, no viendo diferencias entre nosotros, sino viéndonos como canadienses y estando orgullosos de nuestra soberanía y de quiénes somos como nación", dijo. "La preocupación que tienen los canadienses, cuando miramos lo que está sucediendo en Estados Unidos, es que no queremos que eso suceda aquí." ____ Crary, quien informó desde Nueva York, fue jefe de la oficina de Canadá de AP de 1995 a 1999. ____ La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido. ____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.