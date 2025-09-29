Retorno bonos EEUU baja por el riesgo de inminente paralización del Gobierno

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 29 sep (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajó el lunes, ya que los inversores tenían cada vez más en cuenta el riesgo de un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos esta semana que podría crear incertidumbre económica y retrasar la publicación de un crucial informe mensual de empleo el viernes.

* El presidente Donald Trump convocará a una reunión con los líderes del Congreso en la Casa Blanca el lunes en un último intento de poner fin a un estancamiento político antes de la medianoche del martes, cuando expira la financiación del Gobierno.

* Si el Congreso no actúa, miles de empleados federales, desde el personal de la NASA hasta los guardas de los parques nacionales, podrían sufrir recortes de personal, mientras que una amplia gama de servicios públicos se verían afectados.

* La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo podría retrasar la publicación del informe de empleo de septiembre, que es clave para que los inversores evalúen la salud de la economía y los posibles recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* Si eso ocurre, es probable que los inversores y la propia Fed den más peso a otras medidas del mercado laboral, como los datos de nóminas privadas que se publicarán el miércoles con el Informe Nacional de Empleo ADP, para evaluar si una desaceleración de la economía justifica otro recorte de tasas el mes que viene.

* "Si hay un cierre, no habrá informe de empleo (...) las publicaciones de empleo privado recibirán más atención de lo que se pensaba", dijo Stan Shipley, de Evercore ISI en Nueva York.

* El rendimiento de los bonos a 10 años cedió 4,6 puntos básicos, al 4,141%, y el de las notas a dos años cayó 1,4 puntos básicos al 3,633%.

* La curva de rendimiento entre las notas a dos y 10 años se aplanó a 51 puntos básicos. El aplanamiento de la curva suele indicar cierta pérdida de confianza en el futuro crecimiento económico. (Editado en español por Carlos Serrano)