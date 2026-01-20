Retorno bonos EEUU toca picos de varios meses por amenazas arancelarias de Trump y agitación en Japón

SINGAPUR/LONDRES, 20 ene (Reuters) -

Los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo se vendían con fuerza el martes y la curva de rendimiento se empinaba mientras los inversores evalúan las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reavivar una guerra comercial con Europa, así como la agitación en el mercado de bonos del gobierno japonés.

* El retorno superlargo de las notas estadounidenses a 30 años ganaba 9 puntos básicos, al 4,93%, su máximo desde septiembre, y se encaminaba a su mayor avance diaria desde julio.

* El rendimiento de los papeles referenciales a 10 años subía 6 puntos básicos, al 4,29%, también su nivel más alto desde septiembre, mientras que el de la deuda a dos años, sensible a las tasas de interés, restaba 1 punto básico, al 3,58%.

* Los mercados estadounidenses permanecieron cerrados el lunes por festivo, por lo que el martes fue la primera oportunidad de reaccionar a los acontecimientos del fin de semana, cuando Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 10% a las importaciones a partir del 1 de febrero a varios países europeos, hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.

* Los principales Estados de la Unión Europea han denunciado desde entonces las amenazas arancelarias como un chantaje y el bloque está estudiando tomar represalias con sus propias medidas.

* La última escalada de las tensiones comerciales provocó amplias ventas del dólar, los bonos del Tesoro y los futuros de Wall Street, en un movimiento que recuerda a la crisis de confianza en los activos estadounidenses del año pasado tras el anuncio del "Día de la Liberación" de Trump.

* No obstante, los analistas dijeron que eso no fue lo único en la mezcla, ya que los bonos del gobierno japonés el martes también sufrieron ventas significativas, con efectos indirectos en los mercados estadounidenses y europeos, después de que la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la primera ministra Sanae Takaichi sacudió la confianza en la salud fiscal del país.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y 10 años y entre la deuda a 10 y 30 años era el mayor desde octubre.

(Reportaje de Tom Westbrook y Rae Wee en Singapur y Alun John en Londres; editado en español por Carlos Serrano)