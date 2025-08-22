Retorno bonos Tesoro EEUU caen tras giro moderado de Powell en Jackson Hole

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 22 ago (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían en general el viernes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aludiera a un posible recorte de las tasas de interés en la reunión del banco central de septiembre, aunque se abstuvo de comprometerse a ello.

* Powell reconoció los crecientes riesgos para el mercado laboral y también que persisten riesgos de una mayor inflación.

* "Aunque el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un curioso tipo de equilibrio que resulta de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores", dijo Powell ante una audiencia de economistas internacionales y responsables monetarios en la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming.

* "Esta inusual situación sugiere que los riesgos a la baja para el empleo están aumentando. Y si esos riesgos se materializan, pueden hacerlo rápidamente", dijo, antes de referirse a los riesgos de inflación.

* Añadió que "con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante equilibrio de riesgos pueden justificar un ajuste de nuestra postura" de las tasas.

* La rentabilidad a dos años, ligada a la política monetaria de la Fed, cedía 11,5 puntos básicos, al 3,677%, en camino de registrar su mayor caída diaria desde el 1 de agosto. Antes bajó al mínimo de más de una semana del 3,675%.

* El retorno de referencia a 10 años también descendía a mínimos de una semana y retrocedía 86 puntos básicos al 4,246%, su mayor pérdida diaria en tres semanas.

* "El discurso de Powell en Jackson Hole fue más moderado de lo que muchos esperaban (...) (pero) no diría algo tan explícito a menos que un recorte en septiembre estuviera casi asegurado. Haría falta una sorpresa muy grande en los datos para evitar al menos un recorte", dijo Tom Graff, director de inversiones de Facet en Phoenix, Maryland.

* "Esto nos dice que Powell está bastante seguro de que los aranceles provocarán un aumento puntual de los precios. Hemos visto en los informes de inflación IPC y PCE que los precios de los bienes han empezado a subir. Powell nos está diciendo que, dada la debilidad de la mano de obra, está dispuesto a mirar más allá de eso".

* La curva de rendimientos se empinó tras las declaraciones de Powell, y la diferencia entre las tasas a dos años y 10 años alcanzó los 58,1 puntos básicos, el nivel más pronunciado desde mediados de julio. Luego se ubicaba en 56,8 puntos básicos, frente a los 53,2 puntos básicos del jueves. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Reporte adicional de Laura Matthews; Editado en Español por Manuel Farías)