Retorno bonos Tesoro EEUU se aleja de máximos previos a medida que mercado analiza riesgos sobre la Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 12 ene (Reuters) -

del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que ⁠el banco central había ⁠sido amenazado con una acusación criminal por un proyecto de renovación de edificios..

* Powell dijo a última hora del domingo que la Fed había recibido ⁠citaciones del ‌Departamento ​de Justicia la semana pasada en relación con las declaraciones que hizo ante el Congreso el ​verano boreal pasado sobre los sobrecostos de un proyecto de renovación de 2.500 ‌millones de dólares en el complejo de la sede ‌de la Fed en Washington,

* ​La medida fue la última de una serie de acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encaminadas a presionar a Powell, que tiene previsto abandonar su cargo en mayo, y al banco central para que bajen las tasas de interés. Muchos inversores consideran que esa presión podría socavar la independencia de la Fed, considerada una piedra angular del sistema financiero y de los cimientos de la política ⁠económica de Estados Unidos.

* "Cada vez que se tiene un nuevo ángulo sobre algo, el mercado lo lee, negocia con ​ello un poco, tiene que digerirlo y luego se da cuenta de que esto es solo una nueva noticia que es consistente con eventos anteriores que han salido", dijo Jim Barnes, director de renta fija de Bryn Mawr Trust en Berwyn, Pennsylvania.

* "Da la sensación de que la Fed es una institución difícil de doblegar, por lo que esto va a seguir ⁠así, aunque no va a desaparecer, las persistencias probablemente estarán ahí y el mercado tendrá que ​tomárselo con calma"

* La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años

puntos básicos, a un %, tras avanzar hasta el 4,207% en la sesión; mientras que el rendimiento a 30 años puntos básicos, al %, tras ‍bajar 4,5 puntos básicos la semana pasada, su mayor caída desde octubre. * El retorno a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, punto básico, al %. * Una parte muy vigilada de la curva del Tesoro, que mide la diferencia entre las ​tasas de las notas a dos y 10 años , considerada un indicador de las expectativas económicas, se puntos básicos.

. El martes, el Tesoro venderá otros 22.000 millones de dólares en deuda a 30 años. (Reporte de Chuck Mikolajczak, ‍Reporte adicional de Amanda Cooper en Londres. Edición en Español de Manuel Farías)