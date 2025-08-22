Retorno bonos Tesoro EEUU se hunden después de que Powell abre la puerta a recorte tasas en septiembre

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 22 ago (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se hundieron el viernes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aludiera a un posible recorte de las tasas de interés en la reunión del banco central de septiembre, aunque se abstuvo de comprometerse completamente a ello.

* Powell reconoció los crecientes riesgos para el mercado laboral y también que persisten riesgos de una mayor inflación.

* "Aunque el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un curioso tipo de equilibrio que resulta de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores", dijo Powell ante una audiencia de economistas internacionales y responsables monetarios en la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming.

* "Esta inusual situación sugiere que los riesgos a la baja para el empleo están aumentando. Y si esos riesgos se materializan, pueden hacerlo rápidamente", dijo, antes de referirse a los riesgos de inflación.

* Añadió que "el cambiante equilibrio de riesgos pueden justificar un ajuste de nuestra postura" de las tasas.

* Por la tarde, la rentabilidad a dos años, ligada a la política monetaria de la Fed, cedió 10,2 puntos básicos, al 3,69%, en camino de registrar su mayor caída diaria desde el 1 de agosto. Antes bajó al mínimo de más de una semana del 3,675%.

* El retorno de referencia a 10 años también descendió a mínimos de una semana y retrocedió 7,2 puntos básicos al 4,259%, su mayor pérdida diaria en tres semanas.

* "En general, este fue un discurso moderado, coherente con la opinión de Nomura de que un recorte de 25 puntos básicos en septiembre es el escenario base", dijo David Seif, economista jefe para mercados desarrollados de Nomura en Nueva York.

* "Seguimos creyendo que es posible mantener la tasa si el informe del mercado laboral es positivo o si el informe de inflación es alto el próximo mes, así como un recorte de 50 puntos básicos si el informe del mercado laboral del próximo mes vuelve a ser débil".

* La curva de rendimientos se empinó tras las declaraciones de Powell, y la diferencia entre las tasas a dos años y 10 años alcanzó los 58,1 puntos básicos, el nivel más pronunciado desde mediados de julio. Luego se ubicó en 56,8 puntos básicos, frente a los 53,2 puntos básicos del jueves. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Reporte adicional de Laura Matthews; Editado en Español por Manuel Farías)