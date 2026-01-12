Retorno bonos Tesoro EEUU sube después de que Administración Trump eleva presión sobre Powell

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 12 ene (Reuters) -

El rendimiento de los bonos del Tesoro subía el lunes, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, revelara que el banco central había sido amenazado con una acusación penal por un proyecto de renovación de un edificio, reavivando las preocupaciones sobre la independencia de la Fed y la credibilidad de los activos estadounidenses.

* Powell dijo a última hora del domingo que la Fed había recibido citaciones del Departamento de Justicia la semana pasada en relación con las declaraciones que hizo ante el Congreso el verano boreal pasado sobre los sobrecostos de un proyecto de renovación de US$ 2.500 millones en el complejo de la sede de la Fed en Washington.

* La medida fue la última de una serie de acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encaminadas a presionar a Powell, que tiene previsto abandonar su cargo en mayo, y al banco central para que bajen las tasas de interés. Muchos inversores consideran que esa presión podría socavar la independencia de la Fed, considerada una piedra angular del sistema financiero y de los cimientos de la política económica de Estados Unidos.

* "Cada vez que se tiene un nuevo ángulo sobre algo, el mercado lo lee, negocia con ello un poco, tiene que digerirlo y luego se da cuenta de que esto es solo una nueva noticia que es consistente con eventos anteriores que han salido", dijo Jim Barnes, director de renta fija de Bryn Mawr Trust en Berwyn, Pennsylvania.

* "Da la sensación de que la Fed es una institución difícil de doblegar, por lo que esto va a seguir así, aunque no va a desaparecer, las persistencias probablemente estarán ahí y el mercado tendrá que tomárselo con calma"

* La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años

subía 1,8 puntos básicos, a un 4,189%, tras avanzar hasta el 4,207% en la sesión; mientras que el rendimiento a 30 años ganaba 2,8 puntos básicos, al 4,8467%, tras bajar 4,5 puntos básicos la semana pasada, su mayor caída desde octubre. * El retorno a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, sumaba 0,5 puntos básicos, al 3,545%. * Una parte muy vigilada de la curva del Tesoro, que mide la diferencia entre las tasas de las notas a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 64 puntos básicos.

* El Tesoro subastará el lunes US$ 58.000 millones en bonos a tres años

y US$ 39.000 millones a 10 años. El martes venderá otros US$ 22.000 millones en deuda a 30 años. (Reporte de Chuck Mikolajczak, Reporte adicional de Amanda Cooper en Londres. Edición en Español de Manuel Farías)