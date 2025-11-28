Retorno de bonos EEUU opera estable en día de escaso volumen; interrupción de CME afecta a futuros

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 28 de noviembre (Reuters) -

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense operaba estable el viernes debido a los bajos volúmenes tras la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y a que CME Group, el mayor operador bursátil del mundo, sufrió una interrupción que paralizó la negociación de futuros.

* La negociación mundial de futuros se vio interrumpida durante horas el viernes, después de que uno de los cortes más prolongados de los últimos años en CME Group paralizó la actividad en acciones, bonos, materias primas y divisas. La negociación de futuros sobre divisas, acciones y bonos se reanudó a las 13:35 GMT tras 11 horas de interrupción, según datos de LSEG.

* "Los mercados están tranquilos, tal vez en parte debido a este acontecimiento, pero creo que también es el 'fin de semana largo' y no hay factores adicionales que perturben el estado de ánimo del fin de semana", dijo Slawomir Soroczynski, de Crown Agents Investment Management.

* No había datos económicos programados para el viernes y el mercado de bonos estadounidense cerrará antes, a las 19:00 GMT, debido al calendario festivo posterior al Día de Acción de Gracias.

* Los analistas de Citi dijeron en una nota que los bonos del Tesoro operaban con escasos movimientos después de que la interrupción de la CME ralentizó el comercio durante la noche, con una actividad de sólo un tercio de lo que es normal durante las horas de Tokio.

* El retorno de las notas a 10 años cotizaba plano al 4% y el de los papeles a dos años se situaba en el 3,479%, también sin cambios respecto a la sesión anterior.

