Retornos bonos EEUU a dos años siguen cerca mínimo cuatro meses, operadores se preparan para recortes tasas

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 28 ago (Reuters) - Los retornos de los bonos del Tesoro a dos años subían el jueves, pero se mantenían cerca de un mínimo de casi cuatro meses, ya que los operadores apuestan a que la Reserva Federal realizará varios recortes del costo del crédito en los próximos meses a medida que el mercado laboral muestre señales de debilidad.

* El ligero movimiento de los rendimientos el jueves se consideraba una toma de ganancias tras un fuerte repunte y un cierto reposicionamiento a final de mes, más que un cambio de expectativas sobre la política monetaria de la Fed.

* Los operadores aumentaron las apuestas a más recortes después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, adoptara el viernes un tono inesperadamente expansivo y dijera que los riesgos para el mercado laboral estaban aumentando.

* Los inversores también están evaluando si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá hacer más nombramientos en la Fed y luego inclinarla en una dirección más moderada. Trump ha criticado repetidamente a Powell por ser demasiado lento a la hora de recortar las tasas.

* La gobernadora de la Fed Lisa Cook presentó el jueves una demanda diciendo que Trump no tiene poder para destituirla. El mandatario dijo esta semana que estaba despidiendo a Cook debido a una supuesta "conducta engañosa y potencialmente criminal" relacionada con las hipotecas que ella suscribió en 2021.

* El retorno a dos años subía 1,4 puntos básicos al 3,637% y el de la nota de referencia a 10 años bajaba 0,8 puntos básicos al 4,23%.

* La curva de rendimientos entre las notas a dos y 10 años se situaba en 59 puntos básicos, tras alcanzar los 62,5 puntos básicos el miércoles, lo que supuso el nivel más pronunciado desde el 22 de abril.

* El Departamento del Tesoro subastará el jueves 44.000 millones de dólares en bonos a siete años, la última venta de los 183.000 millones de dólares a corto y mediano plazo de esta semana.

* El miércoles, el Gobierno estadounidense registró una demanda aceptable para una venta de 70.000 millones de dólares en bonos a cinco años y una fuerte demanda para una venta de 69.000 millones de dólares en bonos a dos años el martes. (Reporte de Karen Brettell, Editado en Español por Manuel Farías)