Retornos bonos eeuu frenan reciente caída antes de esperado informe de empleo

NUEVA YORK, 6 abr (Reuters) - Los rendimientos de la deuda del Tesoro se mantenían estables el jueves, tras las fuertes caídas registradas recientemente después de que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayó la semana pasada, dando una pausa al mercado un día antes de un informe clave sobre el desempleo.

* El panorama del mercado laboral no estaba claro tras las revisiones de los datos de solicitudes anteriores después de que el gobierno estadounidense actualizó el modelo que utiliza para ajustar las series a las fluctuaciones estacionales.

* Según el Departamento del Trabajo, las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo estatales cayeron en 18.000, a 228.000 según cifras desestacionalizadas, en la semana finalizada el 1 de abril. Los datos de la semana previa se revisaron y mostraron 48.000 solicitudes más de lo que se había informado anteriormente. Economistas consultados por Reuters habían pronosticado 200.000 solicitudes para la última semana.

* Los precios de los bonos han subido esta semana debido a varios datos que sugieren que la economía se está debilitando y podría encaminarse hacia una recesión. Los rendimientos se mueven en sentido contrario a su precio.

* Pero las solicitudes de subsidio de desempleo siguen siendo bajas en comparación con el promedio de los últimos 10 años, de unas 305.000 antes de la pandemia del COVID-19, según Kevin Flanagan, responsable de estrategia de renta fija de WisdomTree.

* "Quizá el escenario de empleo basado en las solicitudes no fue tan fuerte como se pensó inicialmente, pero ciertamente no es débil", dijo Flanagan, añadiendo que los débiles datos de esta semana podrían olvidarse rápidamente tras el informe de nóminas no agrícolas del viernes.

* El retorno a dos años, que suele moverse a la par con las expectativas de tasas de interés, caía 0,3 puntos básicos, al 3,761%.

* La rentabilidad a 10 años bajaba 0,8 puntos básicos, al 3,279%, marcando un nuevo mínimo de casi siete meses. La tasa a 30 años, en tanto, perdía 1,6 puntos básicos, a 3,541%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos, que mide la diferencia entre los retornos a dos y 10 años , considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en -48,5 puntos básicos.

