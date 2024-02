Por Karen Brettell

7 feb (Reuters) - Los retornos de los bonos públicos de Estados Unidos subían el miércoles antes de que el Departamento del Tesoro venda 42.000 millones de dólares en deuda a 10 años, con los inversores también centrados en cualquier nueva pista sobre cuándo es probable que la Reserva Federal comience a reducir las tasas de interés.

* Los bonos del Tesoro se han consolidado en gran medida desde un rápido aumento de dos días en los rendimientos el viernes y el lunes sobre las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas más altas durante más tiempo de lo esperado.

* Esto se produjo luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, se opusiera a las expectativas del mercado de una baja de tasas en marzo, y después de que datos de empleo de enero fueran mucho más altos de lo proyectado por economistas.

* La subasta a 10 años del miércoles pondrá a prueba la demanda de deuda a más largo plazo, en un momento en que el Tesoro sigue aumentando el tamaño de sus ventas de deuda para pagar un déficit presupuestario cada vez mayor.

* Una venta de 54.000 millones de dólares en bonos a tres años registró una sólida demanda el martes. El Tesoro también venderá 25.000 millones de dólares en bonos a 30 años el jueves.

* El Tesoro dijo la semana pasada que planea seguir aumentando gradualmente el tamaño de las subastas de cupones hasta abril, pero que más allá de eso no espera nuevos aumentos durante al menos los próximos trimestres, dadas las actuales necesidades de préstamo previstas.

* Mientras, el mercado podría mantenerse en modo consolidación hasta que se publique el último índice de precios al consumidor (IPC) de enero el próximo martes.

* "En realidad, no hay ningún factor fundamental que vaya a cambiar los precios del mercado de bonos... la gente está esperando al informe del IPC del próximo martes", dijo Will Compernolle, macroestratega de FHN Financial.

* La rentabilidad a 10 años subía 2 puntos básicos en el día, al 4,113%. El lunes alcanzó un máximo de 11 días del 4,177%. Los rendimientos a dos años avanzaban 1 punto básico, a un 4,420%, y han bajado desde el máximo de un mes del 4,483% registrado también el lunes.

* La inversión de la curva de rendimientos entre los bonos a dos años y 10 años apenas variaba en el día, situándose en -30 puntos básicos, tras alcanzar -42 puntos básicos el viernes, la mayor inversión desde el 5 de enero. (Reporte de Karen Brettell; Editado en Español por Manuel Farías)