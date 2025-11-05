Retornos bonos EEUU suben tras datos mejores a lo esperado y ante temor por oferta de deuda

(Actualiza por la tarde)

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 5 nov (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el miércoles, tras datos económicos que mostraron una continua resistencia económica, y tras el anuncio de un refinanciación del Tesoro que indicó posibles aumentos de las emisiones de deuda a largo plazo.

* Los rendimientos, que se mueven de forma inversa a los precios, habían bajado durante la noche debido a la demanda de activos de refugio espoleada por el temor a una burbuja bursátil alimentada por la inteligencia artificial.

* Sin embargo, la presión vendedora sobre los bonos se reanudó en las operaciones de la mañana, elevando los rendimientos, ya que unos datos de empleo y del sector servicios mejores de lo esperado erosionaron la confianza del mercado en una mayor relajación monetaria de la Reserva Federal.

* El impulso sobre los rendimientos aumentó durante el día, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a escuchar los argumentos sobre la legalidad de los aranceles generalizados de Donald Trump.

* La perspectiva de menores ingresos por aranceles -impuestos sobre bienes importados- podría generar mayores déficits presupuestarios del Gobierno y una mayor oferta de deuda del Tesoro en los mercados.

* "La audiencia oral de hoy ante la Corte Suprema nos recuerda que este problema sigue vigente y que su impacto es bastante directo", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.

* El empleo privado aumentó en 42.000 puestos de trabajo en octubre, tras un descenso de 29.000 en septiembre, inferior al comunicado inicialmente, mostró el miércoles el Informe Nacional de Empleo ADP. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el empleo privado sumaría en 28.000 puestos de trabajo tras la caída de 32.000 de septiembre.

* El Instituto de Gerencia y Abastecimiento dijo que su índice de gestores de compras no manufactureros subió a 52,4 el mes pasado desde los 50,0 de septiembre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el PMI de servicios subiera a 50,8 puntos. El sector servicios representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense.

* El rendimiento de referencia a 10 años subió casi 7 puntos básicos, al 4,159%, mientras que el de dos años ganó casi 5 puntos básicos, al 3,632%. Más lejos en la curva, el retorno a 30 años avanzó casi 7 puntos básicos al 4,738%.

* El miércoles, el Departamento del Tesoro dijo que espera mantener estable el tamaño de sus subastas de cupones nominales y notas a tipo variable durante al menos los próximos trimestres, pero que está empezando a considerar futuros aumentos.

* Esto añadió cierta presión al alza sobre los rendimientos a largo plazo, empinando la curva de rendimiento. El diferencial entre los rendimientos a dos y diez años subió a 52,8 puntos básicos, la mayor pendiente en más de dos semanas. (Reportaje de Davide Barbuscia. Editado en español por Javier López de Lérida)