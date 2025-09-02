Retornos bonos Tesoro EEUU a 30 años tocan máximos desde julio, siguen a mercados europeos y británicos

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 2 sep (Reuters) - El retorno de los bonos del Tesoro a 30 años subía el martes a su nivel más alto desde mediados de julio, justo por debajo del 5%, en línea con los avances de los retornos europeos y británicos, por el temor a que los gobiernos de las principales economías del mundo, incluido el estadounidense, estén perdiendo el control de sus déficits fiscales.

* La rentabilidad a 30 años subía 4,4 puntos básicos, al 4,961%, tras haber alcanzado previamente el 4,999%, el nivel más alto en aproximadamente un mes y medio. El retorno de referencia a 10 años avanzaba 3,5 puntos básicos, al 4,261%, tras tocar un máximo de una semana.

* La subida de los rendimientos a largo plazo estaba en consonancia con la de otros grandes mercados de renta fija.

* El rendimiento de los bonos británicos a 30 años alcanzó un máximo desde 1998 y subía 5,2 puntos básicos, al 5,694%. Los inversores vendían deuda británica un día después de que el primer ministro, Keir Starmer, reorganizara su equipo de asesores, trasladando a Darren Jones, adjunto de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, a Downing Street para coordinar mejor la actuación de todo el Gobierno.

* El retorno de la deuda pública francesa a 30 años tocó su nivel más alto en más de 16 años, una vez más por las preocupaciones fiscales, mientras el primer ministro François Bayrou iniciaba conversaciones con los partidos políticos en un intento de evitar el colapso del Gobierno.

* La rentabilidad del bono alemán a 10 años, la referencia del bloque de la zona euro, también subía, alcanzando un nuevo máximo de 14 años.

* "Estamos viendo déficits y deuda en circulación que se han disparado fuera de Estados Unidos", dijo Jim Barnes, director de renta fija de Bryn Mawr Trust en Berwyn, Pensilvania.

* La deuda federal estadounidense asciende a 37,18 billones de dólares, según el Departamento del Tesoro. Ha seguido creciendo bajo gobiernos republicanos y demócratas, ya que el Congreso estadounidense sigue autorizando al Gobierno federal a gastar más dinero del que ingresa.

* Mientras, el retorno a dos años subía 2,2 puntos básicos, al 3,645%.

* La curva de rendimientos del Tesoro se empinaba el martes, con la diferencia entre las tasas a dos años y a 10 años alcanzando los 63,60 puntos básicos, el mayor diferencial desde abril. Luego se ubicaba en 62,2 puntos básicos tras los 60,9 puntos básicos del viernes. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Editado en Español por Manuel Farías)