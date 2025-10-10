Retornos bonos Tesoro EEUU amplían caídas tras comentarios de Trump sobre China

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - Los rendimientos de la deuda de referencia de Estados Unidos caían bruscamente el viernes, extendiendo las pérdidas de principios de la sesión después de que el presidente Donald Trump amenazara con un aumento "masivo" de los aranceles sobre las importaciones procedentes de China.

* La larga declaración del presidente en Truth Social sacó a las tasas de su reciente patrón de rango, con el retorno a 10 años alcanzando su nivel más bajo desde mediados de septiembre. El desplome de la rentabilidad de la deuda se debía a la caída de las acciones, a menudo una señal de que los inversores buscan un refugio seguro.

* En los últimos días, la deuda soberana de Estados Unidos se ha mantenido en un compás de espera, ya que el cierre del Gobierno, que ya ha cumplido su décimo día, ha paralizado la producción y entrega de indicadores económicos cruciales.

* "Es leña al fuego. Durante un tiempo parecía que las cosas iban bien entre Trump y Xi, pero los últimos controles a la exportación de minerales de tierras raras por parte de China hicieron estallar a Trump", dijo Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management.

* "Pueden pasar muchas cosas de aquí a la cumbre de la APEC en la que se suponía que se iban a reunir, así que no sería sorpresivo ver que los ánimos se enfrían antes de eso".

* Antes, el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo a CNBC que el banco central podría tomar medidas "cautelosas" para bajar las tasas de interés, lo que ayudó a tranquilizar las expectativas de los inversores de que la Fed no se vería abocada a un recorte excesivo de tasas por los cambios en las plantillas y el debilitamiento del mercado laboral.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía 8,9 puntos básicos, al 4,057%, su nivel más bajo desde el 18 de septiembre, mientras que el de la deuda a 30 años bajaba 8,2 puntos básicos, al 4,651%.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, cedía 7,7 puntos básicos, al 3,522%.

* Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre los retornos a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 53,7 puntos básicos. (Reporte de Douglas Gillison en Washington y Chuck Mikolajczak en Nueva York. Editado en Español por Manuel Farías)