Retornos bonos Tesoro EEUU bajan a la espera de subasta y minutas de la Fed

Retornos bonos Tesoro EEUU bajan a la espera de subasta y minutas de la Fed

WASHINGTON, 8 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantenían estables o bajaban en las primeras operaciones del miércoles, mientras los mercados esperaban una subasta de deuda a 10 años y la publicación de las minutas de la reunión del mes pasado del banco central.

* Los inversores esperan mayoritariamente que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés a finales de este mes y de nuevo en diciembre, en consonancia con las previsiones más recientes de la Fed, ya que el mercado laboral muestra señales de estancamiento.

* Sin embargo, los responsables de política monetaria y los agentes del mercado dicen que, en parte, van a ciegas, ya que la paralización parcial del Gobierno, que ya va en su octavo día, sigue bloqueando la publicación de los indicadores económicos oficiales.

* Varios miembros clave de la Fed tenían previsto hacer declaraciones públicas el miércoles, pero no estaba claro si alguno ofrecería pistas sobre la senda de la política monetaria.

* Angelo Manolatos, estratega macroeconómico de Wells Fargo , dijo que el cierre gubernamental tendía a impulsar la demanda por renta fija estadounidense.

* "Históricamente, se tiende a ver un buen comportamiento de los bonos del Tesoro durante los cierres", dijo, y añadió que un mayor deterioro de un mercado laboral débil, como muestran los indicadores del sector privado, podría empujar los rendimientos fuera de su actual patrón.

* El retorno del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba 2 puntos básicos, al 4,107%, y el de 30 años perdía 2,4 puntos básicos, al 4,702%.

* Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre los rendimientos a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 54,2 puntos básicos.

* La rentabilidad a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, caía 0,8 puntos básicos, al 3,564%. (Reporte de Douglas Gillison en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)

LA NACION
