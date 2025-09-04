Retornos bonos Tesoro EEUU caen, débiles datos de empleo impulsan apuestas de recortes tasas Fed

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 4 sep (Reuters) - Los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían el jueves, con los de la deuda a dos años y 10 años bajando a mínimos de cuatro meses, luego de que datos mostraran un debilitamiento del mercado laboral que afirmó las expectativas de que la Reserva Federal reanudará el recorte de las tasas de interés en su reunión de política monetaria de este mes.

* La rentabilidad de los bonos estadounidenses a dos años, ligada a la política monetaria, bajaba 1 punto básico, al 3,602%. Bajó a mínimos de cuatro meses de 3,59% tras la divulgación de los datos.

* El rendimiento referencial a 10 años también cayó a su nivel más bajo desde inicios de mayo, al 4,176%, tras el informe sobre el empleo privado en Estados Unidos. Luego cedía 3,1 puntos básicos al 4,181%.

* El informe nacional de empleo ADP mostró que las nóminas privadas estadounidenses aumentaron menos de lo esperado en agosto, con un incremento de 54.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento ligeramente revisado al alza de 106.000 en julio. Los economistas consultados por Reuters habían previsto un aumento del empleo privado de 65.000 puestos.

* Al mismo tiempo, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo aumentaron en 8000 solicitudes, hasta 237.000, ajustadas estacionalmente, en la semana finalizada el 30 de agosto. Los economistas consultados por Reuters pronosticaban 230.000 solicitudes para la última semana.

* "La reciente ralentización de la contratación refleja los ecos de incertidumbre derivados de los anuncios arancelarios... combinados con los cambios demográficos y la madurez del ciclo", escribió Tom Simons, economista jefe para Estados Unidos de Jefferies, en una nota de investigación.

* Mantuvo que la Fed recortará las tasas tres veces a partir de la próxima reunión de septiembre, y señaló que los "datos estadounidenses se volverán más sólidos en breve, lo que limitará el alcance del ciclo de recorte". (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Editado en Español por Manuel Farías)